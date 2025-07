Prédio desaba no Comércio após incêndio; veja o que diz a Codesal

Prédio atingido por fogo na Rua Conselheiro Saraiva - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Após um incêndio atingir quatro prédios no bairro do Comércio, em Salvador, na semana passada, na Rua Portugal, um dos imóveis, onde funcionava a loja A Lâmpada, desabou parcialmente na manhã desta quarta-feira, 23. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Em nota, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que avalia a ocorrência no referido imóvel, onde funcionava a loja a lâmpada, que resultou no desabamento de partes remanescentes da estrutura em madeira do assoalho, consumido pelo fogo na última sexta-feira. Ainda segundo a Codesal, o desabamento aconteceu internamente não atingindo as paredes externas do imóvel.

De acordo com apurações do Portal A TARDE, equipes do Corpo de Bombeiros estão no local fazendo rescaldo devido a reclamações de pessoas que trabalham no entorno de ainda persistir o cheiro de fumaça.

Relembre o incêndio

Um incêndio de grandes proporções atingiu quatro prédios na Rua Portugal, no bairro do Comércio, em Salvador, na noite de quarta-feira, 16. As chamas tiveram início por volta das 23h.

Segundo informações preliminares, o incêndio teve início no edifício ao lado do local onde funcionava a empresa A Lâmpada, que já estava interditado devido ao risco de desabamento. As chamas se espalharam e atingiram dois prédios vizinhos, incluindo o Edifício Pernambuco.

De acordo com as primeiras informações, não havia ninguém no imóvel no momento do incêndio e, até agora, não há registro de feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Neoenergia Coelba, da Polícia Militar e SAMU estão no local atuando no combate às chamas e garantindo a segurança da área, que também está parcialmente interditada.

Envolvidos em furto de prédio incendiado foram detidos

Dois suspeitos de furto qualificado foram detidos na noite deste domingo, 20, em um dos prédios atingidos por um incêndio na Rua Conselheiro Dantas, no bairro do Comércio, em Salvador. A ação foi realizada por agentes do Grupamento Especial de Motociclistas (GEM) da Guarda Civil Municipal (GCM).

Durante patrulhamento preventivo na região, os agentes foram alertados sobre um novo foco de incêndio em um imóvel abandonado. Ao chegarem ao local, encontraram dois indivíduos em situação de rua nas imediações do prédio em chamas.

Na abordagem, os agentes identificaram que os homens haviam furtado uma quantidade significativa de cabos elétricos e o medidor de energia do imóvel afetado. Na revista pessoal de um dos suspeitos, foi encontrada uma faca, que ele alegou portar para defesa pessoal. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

