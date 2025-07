Homem morre após ser atropelado por moto em Paripe

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira - Foto: Reprodução | Google Street View

O trânsito na região do Subúrbio Ferroviário começou agitado na manhã desta quarta-feira. Um acidente envolvendo uma moto deixou um homem de 50 anos morto e outras duas pessoas feridas próximo ao Mercadão de Paripe, em Salvador.

Segundo testemunhas, duas mulheres estavam a bordo da moto e ficaram feridas com o impacto da batida. Em nota, a Polícia Civil informou que a 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi) apura as circunstâncias do acidente de trânsito que vitimou Jailton Ferreira, 49 anos, na manhã desta quarta-feira (23), no bairro de Paripe.

Ainda de acordo com a Civil, a vítima foi atropelada por uma motocicleta. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

De acordo com informações da Transalvador, uma moto atropelou um homem que foi a óbito ainda no local do acidente. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. O trânsito na região ficou congestionado e uma unidade do Departamento de Polícia Técnica foi acionada para realizar a perícia e proceder a remoção do corpo.