Turistas presentes em embarcação que colidiu relatam desespero: "Assustador"

- Foto: Reprodução redes sociais

O acidente envolvendo um catamarã e um barco pesqueiro, que colidiram na tarde desta terça-feira, 22, no trecho de Cacha Pregos, na Ilha de Itaparica, na região da Baía de Todos-os-Santos, mobilizou diversos órgãos para realizar o resgate das vítimas.

Segundo a Marinha do Brasil 100 pessoas estavam no catamarã, sendo 96 passageiros e quatro tripulantes. Já no barco, dois pesqueiros estavam à bordo no momento do acidente. Entre os envolvidos, estavam também turistas de outros estados e de outros países. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o carioca Rian Franco, de 26 anos, relatou o susto no momento do ocorrido: "Eu estava lá no fundo e foi um pouco assustador na hora que aconteceu, porque o barco bateu bem embaixo de mim, e aí ele partiu em dois. De início, pensamos que o catamarã não tinha nem sido afetado, só barcos com os pescadores. Mas depois vimos que afetou a embarcação que estávamos também. Ficou um pouco caótico na hora que aconteceu, mas o pessoal conseguiu se organizar, colocar colete e graças a Deus deu tudo certo", contou.

Segundo o designer, o resgate demorou em torno de 40 minutos para chegar. Ele estava acompanhado da esposa. "Eu estava com a minha esposa, ela ficou assustada e eu tive que acalmar ela primeiro. Levei ela para a ponta do barco e depois comecei a tentar ajudar o pessoal. O resgate demorou um pouco, mas foi bem organizado, chegaram lanchas, helicópteros... eles fizeram um excelente trabalho. O tempo total do resgate foi em torno de três hora".

Falha na comunicação

Outra turista, também do Rio de Janeiro, sinalizou que houve falta de comunicação por parte da tripulação, que não informou de imediato aos passageiros o que estava, de fato, acontecendo.

"Era bem pouca a comunicação da tripulação com a gente. Eles demoraram bastante para dar uma informação. Tivemos que falar com eles, porque eles ficaram lá resolvendo as coisas. óbvio. Não cheguei a ver nenhum ferido", informou Maria Júlia, de 16 anos.

A jovem estava aproveitando uma viagem em Morro de São Paulo. Para ela, o momento foi desesperador.

Foi uma loucura. A gente estava no barco, deu um estrondo muito alto e todos começaram a se desesperar, a pegar muito colete. E do nada o barco começou a meio que dar umas inclinadas

"Foi aí que vimos que tinha batido. Vimo que o outro barco de pescadores partiu ao meio. Aí todo mundo se assustou muito, começou a ligar para emergência. Demorou bastante para chegar o socorro, mas no final deu tudo certo".

Um turista francês também estava na embarcação: "Muitas pessoas pularam. Ficaram por uma hora. Minha família e eu, cinco pessoas, conseguimos ficar no barco e servir de contrapeso. Quero parabenizar a todos que nos ajudaram a entrar no barco. Fiquei com muito medo pela minha família. Quero agradecer muito a vocês", disse.

O acidente

A colisão envolveu um barco pesqueiro e um catamarã que faz transporte de passageiros entre Salvador e Morro de São Paulo, distrito turístico de Cairu, no baixo sul da Bahia. O acidente aconteceu a 9 km da costa de Cacha Pregos após a embarcação sair de Morro em destino a Salvador.

Segundo a Marinha, a empresa do catamarã envolvida no acidente está regularizada e tem autorização para realizar o transporte de passageiros entre Salvador e Morro de São Paulo.



A Força Militar disse que, assim que tomou conhecimento do fato, o Comando do 2º Distrito Naval acionou o Centro de Coordenação do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste (Salvamar Leste) e determinou o imediato deslocamento de lanchas e equipes da Capitania dos Portos da Bahia, bem como do Aviso-de-Patrulha “Dourado”, Navio-Patrulha “Guaratuba” e Corveta “Caboclo”, subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Leste.

Ação conjunta

Em nota, a Marinha do Brasil, informou que todos ocupantes foram resgatados.

"Por meio do Comando do 2° Distrito Naval, informa que todos os ocupantes das embarcações envolvidas na colisão registrada na tarde desta terça-feira (22), nas proximidades de Cacha Pregos, Ilha de Itaparica, foram resgatados com êxito. O incidente envolveu o catamarã “Morro de São Paulo” e a embarcação pesqueira “Lomier”. O Navio-Patrulha “Guaratuba”, mantém presença na área, finalizando os procedimentos da operação de busca e salvamento (SAR)".

A operação contou com o apoio integrado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), do Graer, da Praticagem da Bahia e de embarcações civis que atuam na região. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas para o Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, e aguardaram a chegada dos passageiros.

Cinco ambulâncias do SAMU foram posicionadas na região do Comércio, a fim de prestar suporte imediato aos resgatados. O serviço segue acompanhando a ocorrência e permanece a postos para qualquer necessidade de atendimento pré-hospitalar.