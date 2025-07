Vídeo: barco afunda após colidir com catamarã na Baía de Todos-os-Santos

Equipes do Graer estão realizando o resgate das vítimas - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um barco pesqueiro afundou após ser atingido no início da tarde desta terça-feira, 22, por um catamarã. O acidente aconteceu na região de Cacha Prego, na Ilha de Itaparica, região da Baía de Todos-os-Santos. De acordo com informações preliminares, não há feridos.

Ao todo, 100 pessoas estavam no catamarã, sendo 96 passageiros e 4 tipulantes. Já no barco pesqueiro tinham duas pessoas. Ninguém ficou ferido.

As vítimas do acidente foram levadas a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba). Uma das vítimas está grávida e foi encaminhada ao Mater Dei.

Veja o vídeo:

Ainda não há informações de onde o barco teria saído. Já o catamarã saiu de Morro de São Paulo. Equipes do Graer realizaram o resgate das vítimas por helicóptero e embarcações, junto com a Marinha do Brasul.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Capitania dos Portos informou que ao tomar conhecimento do acidente, acionou as equipes de resgate.

"O Com2ºDN acionou o Centro de Coordenação do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste (SALVAMAR Leste) e determinou o imediato deslocamento de lanchas e equipes da Capitania dos Portos da Bahia, bem como do Aviso-dePatrulha “Dourado”, Navio-Patrulha “Guaratuba” e Corveta “Caboclo”, subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Leste. O objetivo é prestar assistência às embarcações envolvidas e conduzir as ações de busca e resgate", disse em nota.

A operação conta ainda com o apoio integrado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (GRAER), da Praticagem da Bahia e de embarcações civis que atuam na região.

Atendimento às vítimas

A Secretária Municipal de Salvador informou os procedimentos que foram tomados após o acidente. Confira a nota:

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), informa que foi acionada no início da tarde desta terça-feira (22) para atendimento às vítimas do acidente envolvendo duas embarcações na Baía de Todos-os-Santos.

Cinco ambulâncias do SAMU foram posicionadas na região do Comércio, a fim de prestar suporte imediato aos resgatados. O serviço segue acompanhando a ocorrência e permanece a postos para qualquer necessidade de atendimento pré-hospitalar.