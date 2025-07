Arena Fonte Nova lança programa para virar referência em sustentabilidade

Monica Melo Alcântara, especialista em estratégia ESG - Foto: Divulgação

A Arena Fonte Nova deu um passo estratégico em direção à sustentabilidade ao lançar seu Programa de ASG (Ambiental, Social e Governança), reafirmando o compromisso com uma gestão moderna, responsável e alinhada às principais diretrizes globais de ESG.

A iniciativa visa fortalecer ações já em andamento, aprimorar o uso de recursos naturais, ampliar projetos sociais com as comunidades do entorno, incentivar a diversidade e intensificar as práticas de transparência e conformidade.

“A Arena Fonte Nova sempre foi mais do que um palco de grandes eventos esportivos e culturais. Somos um agente de transformação e desenvolvimento”, destacou Alexandre Gonzaga, presidente da Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Construção coletiva

O programa foi desenvolvido com assessoria da especialista em estratégia ESG Monica Melo Alcântara, que destacou o amadurecimento da gestão da Arena. Segundo ela, a proposta é integrar o equipamento às demandas atuais da sociedade e ao seu papel no setor de esporte e entretenimento.

“O modelo ASG da Arena Fonte Nova foi concebido como uma construção coletiva, que convida todos os colaboradores a refletirem sobre os impactos de suas atividades”, pontuou Monica.

O lançamento contou com a apresentação da comissão responsável pela implementação do programa, liderada por Thaise Muniz, gerente de Comunicação e Responsabilidade Social da Arena. A equipe terá como missão estruturar e potencializar os impactos positivos da Arena na Bahia e no Brasil.

Arena Fonte Nova lança programa de ASG com foco em geração de valor sustentável | Foto: Divulgação

Ações já em andamento

Durante o evento, foram destacadas iniciativas já desenvolvidas pela Arena, como:

Programa Vizinhos da Arena – voltado à integração com as comunidades do entorno;

Fonte de Natal – evento gratuito de fim de ano;

Centro de Treinamento de Campeões – promove atividades esportivas e culturais para crianças e jovens da região.

A meta, segundo a direção da Arena, é se tornar referência em práticas sustentáveis no setor esportivo, sendo um exemplo de como grandes equipamentos podem ser agentes de mudança social e ambiental.