Segredo da muralha: Ceni revela peça-chave da defesa do Bahia no Brasileirão

Ronaldo tem sido um dos destaques do Bahia nas últimas partidas - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia completou no triunfo de 1 a 0 sobre o Internacional, na última quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova, sua 11ª partida sem sofrer gols no Brasileirão 2025, totalizando 38% dos 29 jogos que fez até aqui na competição, superando a marca de 10 obtida pelo clube no campeonato do ano passado, faltando ainda nove rodadas para o fim da atual edição.

O equilíbrio entre os números defensivos e do ataque dão apoio sólido à campanha Tricolor na temporada. A equipe ocupa a 5ª colocação na tabela de classificação do torneio, com 49 pontos. Os 32 gols sofridos colocam o Bahia como a 7ª melhor defesa, ao passo que o ataque, com 40 gols, é o 6º do ranking, estatísticas que também superam as marcas de 2024, quando o Esquadrão, após a 29ª rodada, havia marcado 39 vezes e sofrido 33 gols.

Os números defensivos também refletem a desnivelada campanha do Bahia atuando como em casa e como visitante. Melhor mandante do Brasileirão, o Tricolor teve 8 de seus 11 jogos sem sofrer gol quando atuou na Arena Fonte Nova.

Tem também a 2ª melhor defesa nesse quesito, com apenas 10 gols sofridos em 15 partidas, atrás apenas do Flamengo, que sofreu 6. Fora de casa o Bahia é apenas o 12º colocado, tendo sofrido 22 gols, 11ª pior marca da Série A 2025.

4º é a posição do Bahia em número de jogos sem sofrer gols (11). O Flamengo lidera a lista com 15 partidas, seguido por Cruzeiro (13) e Botafogo (12).

O time também tem se mostrado mais estável defensivamente em casa. Nas últimas quatro rodadas, mesmo enfrentando equipe de ataque forte como Palmeiras e Flamengo, não sofreu gols. Já longe de Salvador, a última vez que o Bahia saiu de campo sem ser vazado no Brasileirão foi no empate em 0 a 0 com o Sport, no dia 2 de agosto, pela 18ª rodada.

O técnico Rogério Ceni falou na última coletiva sobre a performance da defesa e destacou a boa fase do goleiro Ronaldo nos últimos jogos.

4 jogos seguidos sem sofrer gols em casa tem o Bahia, o que o levou a 4 triunfos seguidos e à melhor campanha do Brasileirão 2025 como mandante.

“Acho que é o melhor momento dele aqui, vem de seis jogos fazendo grandes defesas. Nossos triunfos em casa normalmente são com zero no placar, e a gente tem sofrido poucos gols. A participação com o pé dele teve uma melhora considerável, tem achado muitos passes entre linhas, quebrado a marcação do adversário. No gol tem postura, tamanho, amplitude. Os companheiros sentem mais confiança, a torcida tem reconhecido”, disse o treinador.

Reapresentação do Bahia

O Bahia voltou a treinar ontem mesmo após vencer o Internacional na quarta-feira, e o retorno do atacante Erick Pulga, ainda que de forma parcial com o grupo, foi a grande novidade durante a reapresentação do time. O atacante havia iniciado o trabalho de transição física na última terça-feira.

Entregues ao departamento médico, o zagueiro David Duarte e os meio-campistas Everton Ribeiro e Caio Alexandre fizeram uma atividade especial física na academia. O Bahia encara o São Paulo amanhã, às 21h30, no Morumbi, pela 30ª rodada do Brasileirão.