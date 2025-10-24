Saiba como possível queda do Palmeiras pode impactar o Bahia

LDU 3x0 Palmeiras - Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP

Apontado como um dos favoritos ao título, o Palmeiras sofreu um duro golpe na partida de ida das semifinais da Copa Libertadores. Nesta noite de quinta-feira, 23, o Verdão perdeu por 3 a 0 para a LDU no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, capital do Equador.

Com a classificação comprometida devido a grande desvantagem, o Palmeiras pode causar um impacto no Campeonato Brasileiro. Líder da Série A e dentro no G-4, o time paulista tinha a chance de gerar uma vaga extra para a Libertadores do ano que vem caso fosse campeão em 2025.

Além de fazer o G-6 virar G-7, o Verdão cederia sua vaga na fase de grupos para o quinto colocado — hoje com vaga garantida nas preliminares, que atualmente é o Bahia.

Na temporada 2024, o Esquadrão de Aço se classificou para as preliminares da Libertadores devido às vagas geradas por equipes do G-4 que venceram competições de mata-mata: Botafogo, na própria Libertadores, e Flamengo na Copa do Brasil.

Já em 2025, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni briga de maneira sólida no G-6 e, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem 91,7% de chances de classificação para a maior competição da Conmebol. No entanto, o sonho pela fase de grupos segue vivo.

Flamengo ainda no páreo

O Flamengo saiu na frente do Racing no jogo de ida das semis no Maracanã, batendo os argentinos por 1 a 0 na última quarta-feira, 22. O Rubro-Negro vive expectativa de se tornar o primeiro tetracampeão do país e poderia gerar uma vaga a mais na fase de grupos por também estar no G-4 da Série A.

Além disso, o Cruzeiro, atual 3º colocado do Brasileirão, está na briga pelo título da Copa do Brasil e também pode fazer o G-6 virar G-7.