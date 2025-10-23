Cidade brasileira surge como alternativa para final da Libertadores

Taça da Copa Libertadores - Foto: Divulgação

A cidade de Brasília, capital do país, foi oferecida como alternativa para sediar a final da Copa Libertadores de 2025, no dia 29 de novembro, informou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. A possibilidade surge diante da tensão social na capital peruana Lima, local inicialmente escolhido pela Conmebol para a decisão.

O governo interino de José Jerí declarou, na noite da última terça-feira, 21, estado de emergência em Lima em meio a manifestações contra a insegurança causada pelo crime organizado. A Conmebol não se pronunciou sobre uma eventual mudança de palco da partida.

A entidade diz que são feitos contatos constantes com as autoridades peruanas desde a destituição da ex-presidente Dina Boluarte no dia 10 de outubro. No entanto, de acordo com a AFP, ainda não há outra cidade considerada como alternativa.

“Diante do estado de emergência decretado em Lima, no Peru, ofereci Brasília como sede alternativa para a final da Libertadores 2025”, escreveu Ibaneis Rocha em sua conta na rede social X. Na publicação, o governador informou que formalizou sua proposta em ofícios enviados à Conmebol e CBF, disponibilizando o estádio Mané Garrincha.

“Nossa cidade conta com ampla rede hoteleira, infraestrutura urbana e serviços de qualidade, além de experiência consolidada em grandes eventos esportivos internacionais, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos”, acrescentou Rocha.

Brasil na Copa Libertadores

A semifinal da Libertadores conta com dois representantes brasileiros, Flamengo e Palmeiras, que enfrentam, respectivamente, o argentino Racing e a equatoriana LDU. Na última quarta-feira, 22, o time carioca venceu por 1 a 0 no jogo de ida. O Alviverde, por outro lado, inicia seu confronto na noite desta quinta.