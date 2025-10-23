Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM PRO BRASIL?

Cidade brasileira surge como alternativa para final da Libertadores

Possibilidade surge diante da tensão social na capital peruana Lima

João Grassi

Por João Grassi

23/10/2025 - 18:04 h
Taça da Copa Libertadores
Taça da Copa Libertadores -

A cidade de Brasília, capital do país, foi oferecida como alternativa para sediar a final da Copa Libertadores de 2025, no dia 29 de novembro, informou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. A possibilidade surge diante da tensão social na capital peruana Lima, local inicialmente escolhido pela Conmebol para a decisão.

O governo interino de José Jerí declarou, na noite da última terça-feira, 21, estado de emergência em Lima em meio a manifestações contra a insegurança causada pelo crime organizado. A Conmebol não se pronunciou sobre uma eventual mudança de palco da partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A entidade diz que são feitos contatos constantes com as autoridades peruanas desde a destituição da ex-presidente Dina Boluarte no dia 10 de outubro. No entanto, de acordo com a AFP, ainda não há outra cidade considerada como alternativa.

Leia Também:

UFMG: chances do Bahia na Libertadores 2026 disparam após triunfo
Corinthians é hexa da Libertadores feminina após vitória nos pênaltis
Confirmado! Clubes da Libertadores e Sul-Americana ficam fora do Nordestão

“Diante do estado de emergência decretado em Lima, no Peru, ofereci Brasília como sede alternativa para a final da Libertadores 2025”, escreveu Ibaneis Rocha em sua conta na rede social X. Na publicação, o governador informou que formalizou sua proposta em ofícios enviados à Conmebol e CBF, disponibilizando o estádio Mané Garrincha.

“Nossa cidade conta com ampla rede hoteleira, infraestrutura urbana e serviços de qualidade, além de experiência consolidada em grandes eventos esportivos internacionais, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos”, acrescentou Rocha.

Brasil na Copa Libertadores

A semifinal da Libertadores conta com dois representantes brasileiros, Flamengo e Palmeiras, que enfrentam, respectivamente, o argentino Racing e a equatoriana LDU. Na última quarta-feira, 22, o time carioca venceu por 1 a 0 no jogo de ida. O Alviverde, por outro lado, inicia seu confronto na noite desta quinta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasília final Ibaneis Rocha libertadores sede

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça da Copa Libertadores
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Taça da Copa Libertadores
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Taça da Copa Libertadores
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Taça da Copa Libertadores
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x