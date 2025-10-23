Brasileiro assume time da NBA após prisão de MVP

Tiago Splitter será o primeiro técnico brasileiro da história da NBA - Foto: Divulgação | Paris Basketball

A equipe da NBA do Portland Trail Blazers anunciou que o ex-jogador brasileiro, Tiago Splitter, será o técnico interino da equipe a partir desta quinta-feira, 23, de acordo com a ESPN.

Segundo com o jornalista especializado Shams Charania, o brasileiro, que já fazia parte da comissão técnica da franquia, assumiu o comando da equipe depois do atual técnico, Chauncey Billups, ser preso por estar envolvido em um esquema de apostas.

Feito histórico

O brasileiro Tiago Splitter, que será o primeiro brasileiros a assumir o cargo de treinador de uma franquia da NBA, já foi campeão da liga em 2014 enquanto atuava pelo San Antonio Spurs.

Splitter já atuou como treinador no basquete europeu, quando assumiu a equipe do Paris Basketball.

Prisão de MVP

O cargo de treinador do Portland Trail Blazers se abriu após o atual técnico, Chauncey Billups, que foi MVP das finais de 2004 enquanto jogava pelo Detroit Pistons, ser preso após uma operação do FBI nesta quinta-feira, 23.

De acordo com o jornal “ABC”, o treinador estaria envolvido com uma “operação ilegal de pôquer ligada a máfia”. A prisão aconteceu um dia depois do treinador entrar em quadra com sua equipe.

Na ocasião, a equipe do Portland Trail Blazers perdeu para o Minnesota Timberwolves pelo placar de 114 a 118, na primeira partida da temporada regular.