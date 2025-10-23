Menu
HOME > ESPORTES
CRIME

Astros do basquete são presos em investigação de apostas e jogo ilegal

Terry Rozier, Chauncey Billups e Damon Jones foram presos pelas autoridades estadunidenses

Marina Branco

Por Marina Branco

23/10/2025 - 12:18 h
Terry Hozier, jogador do Miami Heat
Terry Hozier, jogador do Miami Heat

Um escândalo envolvendo apostas esportivas e jogo ilegal de pôquer abalou o mundo do basquete nesta quinta-feira, 23. Três nomes de peso da NBA foram presos em uma operação conduzida pelas autoridades estadunidenses, com duas acusações diferentes em curso na justiça.

Vitória brilha e vence Bahia no retorno do clássico Ba-Vi ao basquete
Bahia e Vitória se enfrentam no basquete em reencontro após 19 anos
Do Caminho de Areia à Seleção: conheça ex-atleta baiano de basquete

Terry Rozier, armador do Miami Heat, está sendo acusado de participar de um esquema de manipulação de resultados em parceria com apostadores, de acordo com a CNN. As investigações apontam que o jogador teria compartilhado informações privilegiadas sobre escalações e simulado uma lesão durante uma partida apenas nove minutos após o início, para favorecer o grupo envolvido nas apostas.

Chauncey Billups, técnico do Portalnd Trail Blazers e campeão da NBA em 2004 e Damon Jones, ex-jogador de basquete, também estão sendo investigados, mas por um esquema paralelo de jogos ilegais de pôquer em locais de luxo.

Segundo as autoridades, o jogo envolvia até famílias mafiosas de Nova York, e os dois ex-jogadores teriam recebido pagamentos para participar das partidas. Em um dos casos, Jones teria chegado a exigir um adiantamento de US$ 2.500 para comparecer.

A NBA, o Miami Heat e o Portland Trail Blazers ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

x