CRIME
Astros do basquete são presos em investigação de apostas e jogo ilegal
Terry Rozier, Chauncey Billups e Damon Jones foram presos pelas autoridades estadunidenses
Por Marina Branco
Um escândalo envolvendo apostas esportivas e jogo ilegal de pôquer abalou o mundo do basquete nesta quinta-feira, 23. Três nomes de peso da NBA foram presos em uma operação conduzida pelas autoridades estadunidenses, com duas acusações diferentes em curso na justiça.
Leia Também:
Terry Rozier, armador do Miami Heat, está sendo acusado de participar de um esquema de manipulação de resultados em parceria com apostadores, de acordo com a CNN. As investigações apontam que o jogador teria compartilhado informações privilegiadas sobre escalações e simulado uma lesão durante uma partida apenas nove minutos após o início, para favorecer o grupo envolvido nas apostas.
Chauncey Billups, técnico do Portalnd Trail Blazers e campeão da NBA em 2004 e Damon Jones, ex-jogador de basquete, também estão sendo investigados, mas por um esquema paralelo de jogos ilegais de pôquer em locais de luxo.
Segundo as autoridades, o jogo envolvia até famílias mafiosas de Nova York, e os dois ex-jogadores teriam recebido pagamentos para participar das partidas. Em um dos casos, Jones teria chegado a exigir um adiantamento de US$ 2.500 para comparecer.
A NBA, o Miami Heat e o Portland Trail Blazers ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes