Astros do basquete são presos em investigação de apostas e jogo ilegal

Terry Hozier, jogador do Miami Heat - Foto: Reprodução I Instagram

Um escândalo envolvendo apostas esportivas e jogo ilegal de pôquer abalou o mundo do basquete nesta quinta-feira, 23. Três nomes de peso da NBA foram presos em uma operação conduzida pelas autoridades estadunidenses, com duas acusações diferentes em curso na justiça.

Terry Rozier, armador do Miami Heat, está sendo acusado de participar de um esquema de manipulação de resultados em parceria com apostadores, de acordo com a CNN. As investigações apontam que o jogador teria compartilhado informações privilegiadas sobre escalações e simulado uma lesão durante uma partida apenas nove minutos após o início, para favorecer o grupo envolvido nas apostas.

Chauncey Billups, técnico do Portalnd Trail Blazers e campeão da NBA em 2004 e Damon Jones, ex-jogador de basquete, também estão sendo investigados, mas por um esquema paralelo de jogos ilegais de pôquer em locais de luxo.

Segundo as autoridades, o jogo envolvia até famílias mafiosas de Nova York, e os dois ex-jogadores teriam recebido pagamentos para participar das partidas. Em um dos casos, Jones teria chegado a exigir um adiantamento de US$ 2.500 para comparecer.

A NBA, o Miami Heat e o Portland Trail Blazers ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.