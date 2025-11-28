Associação 7x campeã baiana de karatê realiza competição em Salvador

Associação de Karatê Adilson Charles - Foto: Divulgação I ASKAC

O bairro de Castelo Branco será tomado pelo clima das artes marciais no próximo domingo, 30, a partir das 9h, quando o Colégio Municipal Edam recebe a XXIII Copa ASKAC Open de Karatê.

O evento, promovido pela Associação de Karatê Adilson Charles, deve atrair entre 500 e 600 participantes, incluindo atletas, familiares, professores e moradores da região, e marca um marco histórico para a entidade.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Associação de Karatê Adilson Charles | Foto: Divulgação I ASKAC

A ASKAC comemorou 24 anos de fundação no último dia 21 de novembro, coroando o aniversário com desempenho excepcional no Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado em Gravatá (PE).

A equipe composta por 14 atletas voltou para Salvador com 24 medalhas, sendo 18 de ouro, quatro de prata e duas de bronze. Entre os destaques, aparece o Sensei Adilson Charles, fundador e líder da ASKAC, que ampliou sua coleção ao conquistar três novos ouros e chegar a 15 títulos brasileiros individuais.

Adilson Charles | Foto: Divulgação I ASKAC

O sucesso acompanha o ano incrível que a ASKAC vem vivendo, tendo se tornado heptacampeã baiana com sete títulos consecutivos no Campeonato Baiano de Karatê.

A tradição segue agora com a realização da XXIII Copa ASKAC Open, que reunirá atletas vinculados à Federação Baiana de Integração de Estilos de Karatê, presidida pelo Sensei Waldir Silva, além de participantes de outras cidades baianas.

Associação de Karatê Adilson Charles | Foto: Divulgação I ASKAC

A competição contará com atletas de todas as categorias e graduações, buscando fortalecer laços comunitários e reforçar valores essenciais do karatê. Para Adilson, o torneio é uma oportunidade de promover respeito, disciplina, autocontrole e superação.

Segundo ele, o karatê vai muito além da prática física, atuando como ferramenta de transformação de vidas, desenvolvimento de caráter e formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a sociedade.

Associação de Karatê Adilson Charles | Foto: Divulgação I ASKAC

Serviço

Evento: XXIII Copa ASKAC Open de Karatê

XXIII Copa ASKAC Open de Karatê Data: Domingo, 30 de novembro de 2025

Domingo, 30 de novembro de 2025 Horário: A partir das 9h

A partir das 9h Local: Colégio Municipal Edam - 1ª etapa de Castelo Branco, Rua da Feirinha

Colégio Municipal Edam - 1ª etapa de Castelo Branco, Rua da Feirinha Público estimado: 500 a 600 pessoas