Com 24 ouros, Bahia é destaque no Campeonato Brasileiro de Karatê

Campeonato Brasileiro de Karaté, em Aracaju - Foto: Divulgação

O esporte baiano chegou ao topo mais uma vez, no primeiro feriado de maio, ao conquistar o segundo lugar geral na etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê. Ao todo, foram conquistados 121 medalhas, sendo 24 ouros, 25 pratas e 72 bronzes na edição sediada em Aracaju, capital de Sergipe

O otrneio ainda contou com 710 karatecas de todo o país, que representaram 153 clubes no total. A delegação da Bahia, portanto, foi representada por 135 masculinos e 95 femininos, além de técnicos e 12 árbitros. As disputas, que aconteceram entre 30 de abril e 04 de maio, ainda valeram vaga para a etapa final do Campeonato.

O baiano Lúcio Almeida, um dos karatecas que destacaram no torneio ao conquistar o ouro na categoia -75 kg, comentou sobre a experiência de representar o estado em competições importantes do calendário nacional.

"É uma grande honra representar a Bahia e o Nordeste em competições nacionais e internacionais. Neste último mês, conquistei três medalhas para nosso estado, sendo duas de ouro em nível nacional e uma de bronze em nível internacional. O apoio da Sudesb, juntamente ao FazAtleta, foi imprescindível para que eu conseguisse alcançar esse feito. Agradeço por estar em um estado que investe no esporte. Sem esse investimento, seria quase impossível viajar e competir com outros grandes atletas”, disse Lúcio.