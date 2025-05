IAs palpitam resultado de Vitória x Cerro Largo na Sul-Americana

Vitória e Cerro Largo na Sul-Americana - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Hoje, Vitória e Cerro Largo-URU se enfrentam pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, no que pode ser a primeira vitória do Rubro-Negro na competição. A bola rola no Centenário às 21h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado.

Para o ChatGPT, o confronto terminará em empate, com um gol de cada lado do placar. “No confronto anterior entre as equipes, o Cerro Largo venceu o Vitória por 1 a 0 no Barradão . O Vitória vem de uma vitória de virada sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro, mas ainda enfrenta desafios na Sul-Americana”, avaliou.

“Considerando o desempenho recente das equipes e o fato de o jogo ser disputado no Uruguai, este resultado (1 a 1) refletiria um jogo equilibrado, com ambas as equipes buscando a vitória para manter vivas as chances de classificação”, completou.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, o Vitória levará a pior, perdendo de 1 a 0 para o time uruguaio. “No último confronto entre os dois times, o Cerro Largo venceu o Vitória por 1 a 0, com gol de Facundo Peraza na reta final do duelo”, relembrou.

“O Cerro Largo está em uma boa fase, com 4 pontos em 4 jogos, enquanto o Vitória tem 3 pontos em 4 jogos. O Cerro Largo tem uma ligeira vantagem jogando em casa, mas o Vitória precisa de uma vitória para manter suas chances de classificação”, terminou.