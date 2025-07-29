Karateca baiano conquista medalha de ouro no Pan-Americano de Karatê

Paulo Sérgio Nunes Pereira - Foto: Divulgação

O karateca baiano Paulo Sérgio Nunes Pereira conquistou a medalha de ouro na categoria kumite sênior no Campeonato Pan-Americano de Karatê Shotokan. A competição realizada pela sexta vez foi realizado entre os dias 24 e 27 de julho, em Vitória, capital do Espírito Santo.

O torneio reuniu cerca de 300 atletas de 10 países das Américas, de 44 a 49 anos, que disputaram as modalidades kata e kumite, seja no formato individual e equipes. Na prova de kata em família, inclusive, Paulo também conquistou a medalha de prata ao lado dos filhos Júlio César e Ícaro Luís, e ainda ficou em terceiro lugar no kata individual.

Paulo Sérgio Nunes Pereira ao lado dos seus filhos | Foto: Divulgação

“Foi uma emoção enorme conquistar essa medalha. Representar a Bahia e trazer esse ouro para nosso estado é algo que me enche de orgulho”, disse Paulo. “Essa vitória não é só minha, é de todos os meus alunos, da minha família, dos colegas que treinam comigo e da nossa comunidade que me apoia todos os dias”, disse o atleta.

Fundador da Associação de Karatê Tigres & Dragões, Paulo Sérgio esteve na delegação baiana que foi composta por 48 atletas, que conquistaram diversas medalhas de ouro, prata e bronze no Pan-Americano.

A próxima competição no calendário de Karatê nacional também contará com a participação do atleta, que está previsto para outubro, no Maranhão. Se retornar ao pódio, Paulo poderá representar o Brasil no Campeonato Mundial de Karatê, que deverá ser realizado ainda este ano.