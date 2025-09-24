TORNEIO
Bahia Open Karatê 2025 reúne 400 atletas em Salvador neste sábado, 27
Segunda edição do torneio será no Ginásio dos Bancários e terá disputas de katá e kumitê
Por Marina Branco
A segunda edição do Bahia Open de Karatê Impacto já vai começar - e Salvador é o grande palco. O Ginásio do Clube dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos, no bairro Dois de Julho, receberá neste sábado, 27, o evento que acontece das 8h às 18h e integra o calendário oficial da Federação Bahiana de Karatê.
Após a estreia em 2023, que reuniu cerca de 690 atletas em 800 apresentações, a edição de 2025 deve receber aproximadamente 400 participantes de diversas cidades do estado, como Santo Antônio de Jesus, Ilhéus, Itaberaba, Castro Alves, Jequié, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camamu e Feira de Santana, além da capital.
Leia Também:
Na disputa, os karatecas competirão nas modalidades katá (luta imaginária) e kumitê (luta propriamente dita). A cerimônia de abertura começa às 8h, com apresentações (koto) e o juramento do atleta. Em seguida, terão início as disputas, que começam pelas categorias sub-8 e avançam para as demais faixas etárias ao longo do dia.
Veja imagens da competição:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes