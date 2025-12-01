Menu
REAÇÃO!

UFMG: risco de rebaixamento do Vitória despenca após fim da rodada

Leão da Barra derrotou o Mirassol por 2 a 0 no último sábado, 29

João Grassi

Por João Grassi

01/12/2025 - 7:01 h | Atualizada em 01/12/2025 - 14:45
Lucas Halter, zagueiro do Vitória
Lucas Halter, zagueiro do Vitória -

Fora da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vitória tem baixo risco de queda após vencer o Mirassol na 36ª rodada, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Leão da Barra, que já teve mais de 80% de chances de cair, agora possui apenas 30,6%.

Além de Sport e Juventude, que estão matematicamente rebaixados, a UFMG indica que as outras equipes com maior possibilidade de rebaixamento são Fortaleza (69,5%), Santos (51,4%) e Internacional (40,8%). O Ceará, com 7,5%, corre por fora.

Os próximos adversários do Vitória no Campeonato Brasileiro são RB Bragantino, em Bragança Paulista, além do São Paulo no Barradão. A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura depende apenas das próprias forças para conquistar a permanência na Série A.

Risco de rebaixamento na Série A conforme a UFMG
Risco de rebaixamento na Série A conforme a UFMG | Foto: Reprodução | UFMG

Sonho da Sul-Americana

Após deixar o Z-4 e abrir um ponto para o Inter, primeiro time na zona da degola, o Vitória também aumentou suas possibilidades de conseguir vaga na próxima Copa Sul-Americana. Para a UFMG, o Rubro-Negro possui 13,9% de chances de conseguir a vaga.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 3, contra o Red Bull Bragantino. A partida será realizada no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão Série A.

x