UFMG: risco de rebaixamento do Vitória despenca após fim da rodada

Lucas Halter, zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Fora da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vitória tem baixo risco de queda após vencer o Mirassol na 36ª rodada, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Leão da Barra, que já teve mais de 80% de chances de cair, agora possui apenas 30,6%.

Além de Sport e Juventude, que estão matematicamente rebaixados, a UFMG indica que as outras equipes com maior possibilidade de rebaixamento são Fortaleza (69,5%), Santos (51,4%) e Internacional (40,8%). O Ceará, com 7,5%, corre por fora.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os próximos adversários do Vitória no Campeonato Brasileiro são RB Bragantino, em Bragança Paulista, além do São Paulo no Barradão. A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura depende apenas das próprias forças para conquistar a permanência na Série A.

Risco de rebaixamento na Série A conforme a UFMG | Foto: Reprodução | UFMG

Sonho da Sul-Americana

Após deixar o Z-4 e abrir um ponto para o Inter, primeiro time na zona da degola, o Vitória também aumentou suas possibilidades de conseguir vaga na próxima Copa Sul-Americana. Para a UFMG, o Rubro-Negro possui 13,9% de chances de conseguir a vaga.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 3, contra o Red Bull Bragantino. A partida será realizada no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão Série A.