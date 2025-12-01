Menu
HOME > ESPORTES
INVENCIBILIDADE

Com Jair Ventura, Vitória alcança maior sequência invicta na Série A

Leão da Barra soma cinco partidas sem derrota e se mantém fora da zona de rebaixamento

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

01/12/2025 - 9:38 h
Jair Ventura leva Vitória à melhor série invicta da Série A 2025
Mais vivo do que nunca na luta contra o rebaixamento, o Vitória venceu o Mirassol no último sábado, 29, e deixou de integrar o grupo da “zona da degola”. Além disso, o resultado positivo no Barradão assegurou ao time de Jair Ventura o quinto jogo invicto — a melhor marca do Leão da Barra na Série A de 2025.

Esta é a segunda vez que o Vitória alcança a marca na atual edição do Campeonato Brasileiro, mas a série atual apresenta um retrospecto superior ao anterior: o curso atual do rubro-negro baiano contabiliza três vitórias e dois empates, enquanto a série anterior de cinco jogos sem derrota registrou quatro empates e apenas uma vitória, sob o comando de Fábio Carille.

Veja:

Sequência de cinco jogos invicto com Jair Ventura:

  • (C) Mirassol | Vitória 2-0 Mirassol | Brasileirão 2025 R36
  • (F) Sport | Vitória 3-1 Sport | Brasileirão 2025 R35
  • (F) Palmeiras | Vitória 0-0 Palmeiras | Brasileirão 2025 R37
  • (C) Botafogo | Vitória 0-0 Botafogo | Brasileirão 2025 R33
  • (C) Internacional | Vitória 1-0 Internacional | Brasileirão 2025 R32

Série de cinco partidas invictas com Fábio Carille:

  • (C) Palmeiras | Vitória 2-2 Palmeiras | Brasileirão 2025 R18
  • (F) Mirassol | Vitória 1-1 Mirassol | Brasileirão 2025 R17
  • (C) Sport | Vitória 2-2 Sport | Brasileirão 2025 R16
  • (C) Red Bull Bragantino | Vitória 1-0 Red Bull Bragantino | Brasileirão 2025 R15
  • (F) Botafogo | Vitória 0-0 Botafogo | Brasileirão 2025 R14

Além de estar fora da zona de rebaixamento — com apenas 30,6% de chance de queda — e de viver a melhor sequência invicta da Série A de 2025, o Vitória acumula um aproveitamento superior a 55,5% desde a chegada de Jair Ventura, com seis vitórias, dois empates e quatro derrotas em 12 jogos sob seu comando.

Considerando apenas os jogos desde a chegada do treinador, o Vitória apresenta desempenho equivalente a uma equipe do G-7 do Campeonato Brasileiro, com aproveitamento superior ao de Botafogo (54,63%), Fluminense (53,70%) e Bahia (52,78%).

Próximo jogo

Buscando manter a boa fase, dar sequência à série invicta e afastar qualquer risco de rebaixamento, o Vitória volta a campo nesta quarta-feira, 3, às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, para enfrentar o Red Bull Bragantino.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Tags:

campeonato brasileiro Jair Ventura Série A 2025 vitória

Ver todas

