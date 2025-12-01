Vini Jr de fora da Copa do Mundo? Ancelotti comenta convocação

A tão esperada convocação de Carlo Ancelotti para sua primeira Copa do Mundo no comando da Seleção Brasileira está cada vez mais próxima, mas ao mesmo tempo nada definida. Com inúmeros testes de atletas em escalações muito diferentes, o italiano vem conhecendo suas opções.

Nisso, nem mesmo os jogadores mais consolidados na Seleção são certeza. Além da possibilidade de ausência de Neymar, um dos brasileiros mais famosos em atividade, Vinicius Júnior também poderia ficar de fora.

Vencedor do The Best Fifa e segundo lugar na Bola de Ouro desde a última copa, o atacante do Real Madrid foi usado como exemplo pelo ex-técnico, Ancelotti, ao falar da situação física de Neymar.

A declaração foi dada no último domingo, 30, em entrevista ao programa Esporte Record, em uma conversa na qual Ancelotti discutiu os principais nomes que podem integrar a lista final para a Copa do Mundo de 2026, incluindo jogadores que trabalharam com ele no Real Madrid, entre 2021 e 2025, período em que Vini Jr viveu sua fase mais brilhante no clube espanhol.

Sob o comando de Ancelotti, Vinícius atingiu o auge da carreira. Empilhou títulos, se consolidou como titular absoluto na ponta esquerda e foi eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024. Desde que o treinador assumiu a Seleção, o camisa 7 do Real Madrid é presença constante nas convocações e nome fixo no time titular.

Mesmo assim, o italiano fez questão de reforçar que nenhum atleta, por mais talentoso que seja, tem vaga garantida sem estar em plena forma física. Ao falar sobre Neymar, que vive fase instável no Santos, Ancelotti exemplificou usando Vinícius.

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil | Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF

"Ele (Neymar) precisa estar a 100%. Há muitos jogadores de alto nível, e preciso escolher quem estiver a 100%. Não falo só do Neymar, pode ser o Vinícius. Se o Vinícius estiver a 90%, vou convocar outro jogador que esteja a 100%, porque o nível de competição é muito alto, especialmente no ataque. Temos muitos jogadores muito bons", afirmou.

O treinador reforçou que sua prioridade é chegar ao Mundial com um elenco fisicamente impecável, especialmente em um setor ofensivo repleto de opções. Para Ancelotti, a preparação física será determinante para a construção do time ideal.