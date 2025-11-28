Irã boicota sorteio da Copa 2026 após vistos negados pelos EUA

Sorteio da Copa do Mundo será em Washington, nos Estados Unidos - Foto: FABRICE COFFRINI/AFP

O clima de tensão política e diplomática se estendeu ao esporte. O Irã decidiu boicotar a cerimônia do sorteio da Copa do Mundo de Futebol de 2026, marcada para 5 de dezembro em Washington, nos Estados Unidos.

A decisão foi anunciada pela federação iraniana após o governo americano se recusar a conceder vistos para vários membros da delegação, incluindo o presidente da federação, Mehdi Taj. O país classificou a atitude como uma "posição puramente política" e solicitou a intervenção imediata da FIFA.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Boicote por vistos negados: a decisão da Federação Iraniana

O Irã Sorteio Copa 2026 estava previsto para ocorrer na capital americana, um dos países-sede (junto com Canadá e México) da próxima edição do torneio, onde a maioria das partidas, incluindo a final, será disputada.

No entanto, o site esportivo iraniano Varzesh 3 informou na terça-feira que os Estados Unidos negaram vistos a alguns membros-chave da delegação iraniana, incluindo Mehdi Taj, o presidente da federação de futebol do país.

"Informamos à Fifa que as decisões tomadas não têm relação com o esporte e que os membros da delegação iraniana não participaram do sorteio da Copa do Mundo", anunciou o porta-voz da federação de futebol do país na televisão estatal. O Irã, que foi classificado em março para a Copa do Mundo de 2026, estava previsto para estar no pote 2 do sorteio, conforme definido pela FIFA.

Contexto político: por que os EUA negaram os vistos?

A negativa de vistos ocorre no contexto de relações diplomáticas extremamente tensas, visto que os Estados Unidos e o Irã não mantêm Relações Diplomáticas formais há mais de quatro décadas.

Segundo o Varzesh 3, quatro membros da delegação, incluindo o técnico da seleção nacional, Amir Ghalenoei, receberam vistos negados Irã para viajar aos Estados Unidos. A recusa em conceder a documentação para o presidente da federação, no entanto, foi considerada o estopim para a decisão de boicote Copa 2026.

Irã denuncia "decisão política" e cobra a FIFA

Na quinta-feira, o presidente da federação, Mehdi Taj, que teve sua viagem impedida, anunciou que a decisão dos EUA e Irã Vistos era uma medida de cunho estritamente político, conforme informou a agência Mehr.

"Declaramos ao presidente da Fifa, o Sr. (Gianni) Infantino, que se trata de uma posição puramente política e pedimos que ele interrompa esse comportamento", acrescentou Taj. A federação iraniana busca, com isso, uma intervenção da FIFA para garantir a separação entre o esporte e as questões geopolíticas.

Histórico de tensões: conflito EUA-Irã e o programa nuclear

A decisão americana reflete a profunda animosidade entre as duas nações, que são inimigas há mais de quatro décadas. A situação se agravou nos últimos meses, marcando um novo ponto baixo no Conflito EUA-Irã.

Negociações paralisadas após ataques em junho

O cenário piorou em abril, quando os dois países iniciaram negociações sob a mediação do sultanato de Omã sobre o controverso programa nuclear do Irã. Contudo, as conversas estão paralisadas desde o ataque surpresa de Israel contra o Irã em 13 de junho.

Este incidente desencadeou um conflito de 12 dias entre os dois países, momento em que os Estados Unidos atacaram três importantes instalações nucleares iranianas, intensificando as tensões.