Brasil domina o mapa mundial da pizza: conheça as melhores redes

Bráz Pizzaria mais uma vez lidera o grupo das melhores do Brasil - Foto: Reprodução Redes Sociais

O Brasil voltou a deixar sua marca no mapa mundial da pizza. Três redes nacionais entraram para a lista das melhores do planeta na edição 2025 do 50 Top World Artisan Pizza Chains, divulgada nesta quinta-feira, 27. A Bráz Pizzaria mais uma vez lidera o grupo ao conquistar, pelo terceiro ano consecutivo, a quarta posição global como a cadeia artesanal de pizza mais bem avaliada das Américas.

A pizzaria, que mantém unidades em São Paulo capital e em Campinas, além do Rio de Janeiro, foi elogiada pelo guia italiano por sua consistência e identidade própria. Segundo a publicação, o cardápio valoriza ingredientes locais e combina coberturas elaboradas com ambientes acolhedores e atendimento profissional.

O guia destaca ainda a experiência padronizada entre as unidades, reforçando a confiabilidade da marca. O modo de servir também rendeu menção especial: pizzas inteiras, cortadas em fatias e com opção de cobertura térmica para mantê-las aquecidas.

Além da Bráz, o Brasil emplacou mais duas representantes no ranking: a 1900 Pizzeria, que alcançou a 14ª posição, e a La Braciera, colocada em 19º lugar - ambas ficam na capital paulista.

O reconhecimento internacional reforça o bom momento da pizza brasileira. Em setembro, o próprio guia divulgou o 50 Top Pizza, categoria que avalia estabelecimentos independentemente do tamanho ou formato do negócio e novamente nomes do país apareceram com destaque. Entre as premiadas estavam Leggera Pizza Napoletana, QT Pizza, A Pizza da Mooca, Unica Pizzeria, Veridiana e Ferro e Farinha.

Com presença crescente em rankings internacionais, o Brasil segue ganhando espaço e prestígio no universo da pizza artesanal e mostra ao mundo que criatividade, técnica e ingredientes locais são suficientes para colocá-lo em destaque no cenário gastronômico mundial.

No topo da lista do 50 Top World Artisan Pizza Chains ficaram as europeias Da Michele (Itália), Big Mamma Group (França) e Grosso Napoletano (Espanha).