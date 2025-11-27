Menu
SEM FRITURA!

Além da tilápia: descubra o peixe branco ideal para fazer na airfryer

Prato fica com cara de restaurante e tem baixo teor de gordura

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/11/2025 - 17:57 h
Robalo na airfryer
Robalo na airfryer -

Sequinho, leve e saboroso, este peixe é de dar água na boca. Preparado na airfryer, é prático e fica pronto em poucos minutos, perfeito para dias cheios, quando a palavra de ordem é praticidade.

Além disso, o prato é rico em proteínas e uma ótima opção para quem quer fugir dos clássicos, como tilápia e salmão.

Ficou curioso para saber qual é o peixe? O robalo, um peixe branco, de sabor suave e com baixo teor de gordura. Ele também pode ser preparado grelhado, frito, cozido ou assado. Confira a receita!

Receita de robalo na airfryer

Ingredientes

  • 2 filés de robalo
  • Tomilho
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Azeite de oliva
  • 1 colher de chá de suco de limão

Modo de preparo

  • Em uma tigela, tempere os filés com tomilho, um fio de azeite, limão, sal e pimenta. Se preferir, adicione outros temperos da sua escolha.
  • Misture bem e deixe marinar por cerca de 15 minutos para absorver o sabor.
  • Preaqueça a airfryer a 180 ºC. Coloque os filés no cesto, sem sobrepor, e cozinhe por 10 minutos, virando na metade do tempo para dourar dos dois lados.
  • Retire da airfryer e sirva em seguida. A carne fica macia, saborosa e bem sequinha.

