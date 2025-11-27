SEM FRITURA!
Além da tilápia: descubra o peixe branco ideal para fazer na airfryer
Prato fica com cara de restaurante e tem baixo teor de gordura
Sequinho, leve e saboroso, este peixe é de dar água na boca. Preparado na airfryer, é prático e fica pronto em poucos minutos, perfeito para dias cheios, quando a palavra de ordem é praticidade.
Além disso, o prato é rico em proteínas e uma ótima opção para quem quer fugir dos clássicos, como tilápia e salmão.
Ficou curioso para saber qual é o peixe? O robalo, um peixe branco, de sabor suave e com baixo teor de gordura. Ele também pode ser preparado grelhado, frito, cozido ou assado. Confira a receita!
Receita de robalo na airfryer
Ingredientes
- 2 filés de robalo
- Tomilho
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Azeite de oliva
- 1 colher de chá de suco de limão
Modo de preparo
- Em uma tigela, tempere os filés com tomilho, um fio de azeite, limão, sal e pimenta. Se preferir, adicione outros temperos da sua escolha.
- Misture bem e deixe marinar por cerca de 15 minutos para absorver o sabor.
- Preaqueça a airfryer a 180 ºC. Coloque os filés no cesto, sem sobrepor, e cozinhe por 10 minutos, virando na metade do tempo para dourar dos dois lados.
- Retire da airfryer e sirva em seguida. A carne fica macia, saborosa e bem sequinha.
