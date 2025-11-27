Além da tilápia: descubra o peixe branco ideal para fazer na airfryer

Robalo na airfryer - Foto: Reprodução| Freepik

Sequinho, leve e saboroso, este peixe é de dar água na boca. Preparado na airfryer, é prático e fica pronto em poucos minutos, perfeito para dias cheios, quando a palavra de ordem é praticidade.

Além disso, o prato é rico em proteínas e uma ótima opção para quem quer fugir dos clássicos, como tilápia e salmão.

Ficou curioso para saber qual é o peixe? O robalo, um peixe branco, de sabor suave e com baixo teor de gordura. Ele também pode ser preparado grelhado, frito, cozido ou assado. Confira a receita!

Receita de robalo na airfryer

Ingredientes

2 filés de robalo

Tomilho

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite de oliva

1 colher de chá de suco de limão

Modo de preparo