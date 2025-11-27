Menu
GASTRONOMIA
DICAS

Quinta é dia de cozido: cinco opções em Salvador que servem o prato

Quinta-feira se tornou um dia popular para este prato, com diversos restaurantes e bares servindo a refeição na capital baiana

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

27/11/2025 - 12:08 h
Cozido
Cozido -

Quintou em Salvador e muitos baianos não resistem ao tradicional cozido, prato feito com uma variedade de carnes e legumes. Embora algumas tradições culinárias baianas associem o cozido à segunda-feira, a quinta-feira também se tornou um dia popular para este prato, com diversos restaurantes e bares servindo a refeição.

Casa da Carmen

Casa de Carmen
Casa de Carmen | Foto: Reprodução rede social

localizada no Dois de Julho, é famosa pela generosidade do prato, que muitos descrevem como "gigante". Oferece uma vista panorâmica e um ambiente descontraído. Preços: R$ 80 para duas pessoas e R$ 42 individual

Varanda Baiana

Varanda Baiana
Varanda Baiana | Foto: Reprodução rede social

Localizado na avenida Beira Mar, 473, no bairro da Ribeira, o local combina a autenticidade da gastronomia baiana com uma vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos.

Varanda Tropical

Os proprietários afirmam que o cozido de lá é considerado um dos melhores de Salvador. O restaurante fica localizado na rua Tamarindeiros da Penha, 02, Ribeira.

Casa de Tereza

Casa de Tereza
Casa de Tereza | Foto: Reprodução rede social

No Rio Vermelho, a chef Tereza Paim é reconhecida por sua culinária baiana de qualidade. O cozido pode não estar no cardápio diariamente, mas é um prato que já foi oferecido pela chef, principalmente em épocas festivas. É recomendado verificar a disponibilidade.

Restaurante Frigideira Baiana

Também no Rio Vermelho, na rua João Gomes, 97, 1º Piso do Free Shop, tem o cozido como prato especial de quinta-feira.

bares Salvador Casa de Tereza comida baiana restaurante

