Saiba truque de chef para fazer o feijão durar muito mais na geladeira

Saiba como manter o feijão perfeito por vários dias - Foto: Reprodução / Freepick

Conseguir manter o feijão fresquinho por vários dias não é complicação — e muito menos privilégio de cozinha profissional. Segundo chefs acostumados à rotina pesada dos restaurantes, alguns gestos rápidos e quase invisíveis na preparação e no armazenamento são suficientes para impedir que o alimento azede antes da hora. E o melhor: qualquer pessoa consegue aplicar essas práticas em casa.

Como guardar corretamente e evitar que estrague rápido

A primeira orientação é básica, mas muita gente pula: o feijão precisa esfriar totalmente antes de ser guardado. Quando ele vai para a geladeira ainda quente, cria-se um ambiente úmido dentro do pote, o que favorece o crescimento de bactérias e reduz o tempo de conservação.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Depois que o feijão estiver frio, o armazenamento faz toda a diferença. Os profissionais recomendam usar potes de vidro com tampa bem vedada, que seguram a umidade certa e impedem que o alimento absorva cheiros da geladeira.

Outra dica de cozinha profissional é nunca guardar o feijão misturado ao caldo. Quando os dois ficam juntos, a durabilidade cai. Separá-los em porções individuais — grãos de um lado, caldo de outro — ajuda a manter tudo em boas condições e ainda deixa o aquecimento diário mais prático.



Truques extras para prolongar o sabor

Quem busca estender ainda mais o tempo de consumo pode recorrer a um truque muito usado por chefs: colocar uma camada fina de azeite sobre os grãos antes de fechar o pote. Esse “selamento” funciona como um bloqueio natural contra a oxidação e evita que o alimento azede rápido.

E para quem gosta de otimizar a rotina, outra estratégia eficiente é congelar pequenas porções logo após o cozimento. Assim, basta descongelar apenas o que for consumir no dia, mantendo o sabor original e eliminando desperdícios.