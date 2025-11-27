"Queremos consolidar Itabuna como polo de desenvolvimento", diz prefeito

Prefeito de Itabuna, Augusto Castro - Foto: Paulo Santana/Secom/PMI/Divulgação

A transformação urbana e econômica de Itabuna ganhou velocidade nos últimos anos, impulsionada por obras estruturantes, novos equipamentos públicos e uma agenda estratégica voltada para o futuro. À frente desse processo, o prefeito Augusto Castro (PSD) afirma que a cidade conseguiu vencer a crise, sanear as contas públicas e sair da lista de municípios inadimplentes da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nesta entrevista exclusiva ao A TARDE, Castro explica que esse ajuste permitiu ao município acessar novas linhas de financiamento, inclusive internacionais, que devem consolidar Itabuna como polo de desenvolvimento do Sul da Bahia. “A gente pensa e busca fazer uma Itabuna grande”, afirma o prefeito.

Tudo sobre Entrevistas em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao longo da conversa, o gestor detalha projetos que considera decisivos para esse salto, como o novo aeroporto, a criação de um centro logístico e a ampliação da mobilidade urbana. Ele reforça que o equipamento aeroportuário será “um novo vetor de crescimento não só para Itabuna, mas também para outros municípios”, articulando-se a investimentos como o Porto Sul e a Ferrovia Oeste–Leste.

Confira a entrevista completa

Prefeito, diante do processo de transformação que marca a reinvenção do sul da Bahia, com novos investimentos e diversificação econômica, como o senhor enxerga o papel de Itabuna nesse novo cenário regional?

Itabuna e demais cidades do sul da Bahia sofreram impacto negativo muito forte na economia no final dos anos 80 com a devastação da lavoura cacaueira devido à praga da vassoura-de-bruxa. O município teve que se reinventar e conseguiu vencer a crise, apostando na prestação de serviços e na força de seu comércio. Atualmente somos um polo prestador de serviços, oferecemos uma medicina de ponta e a cidade se consolidou como referência no ensino superior.

O comércio de Itabuna, atende uma região de mais de 2 milhões de pessoas. A prefeitura é responsável por fazer a roda da economia girar. Além de buscar novos investimentos, o município injeta a cada mês aproximadamente R$30 milhões na economia local, com o pagamento rigorosamente em dia dos servidores públicos municipais, coisa que no passado não ocorria.

O senhor esteve em Brasília para articular, junto à bancada federal, a liberação de recursos e apresentar os avanços no projeto do novo aeroporto de Itabuna. Em que estágio está o projeto atualmente e qual a importância desse equipamento para impulsionar a região?

A gente pensa e busca fazer uma Itabuna grande. Estamos trabalhando também neste projeto de infraestrutura de transportes e aeroportuária para consolidar o eixo desenvolvimentista. Na segunda semana de novembro, acompanhado pelo governador Jerônimo Rodrigues, participamos de um encontro, em Brasília, com a bancada baiana na Câmara Federal, quando fiz um apelo para a liberação de recursos para os projetos de construção de um aeroporto regional em Itabuna.

Estamos avançando com o projeto, que está em fase de finalização, pelo consultor Mozart Alemão, especialista em engenharia aeroportuária, para dar seguimento ao Plano Diretor do futuro aeroporto de Itabuna.

O apoio dos parlamentares baianos é fundamental, porque o Porto Sul, Fiol e demais investimentos federais e estaduais estão avançando. O novo aeroporto é essencial para a consolidação do polo que Itabuna representa e será um novo vetor de crescimento econômico não só para o nosso município, mas também para os outros da região sul baiana.

Itabuna tem importantes investimentos em mobilidade urbana, como o complexo viário da Avenida Princesa Isabel, a nova ponte sobre o Rio Cachoeira e a requalificação da Avenida Amélia Amado. De que forma essas obras vão impulsionar o desenvolvimento econômico e urbano?

Antes de todos esses investimentos, fizemos o dever de casa saneando as contas públicas em um avanço histórico que colocou a cidade pela primeira vez com Nota B no Capag da Secretaria do Tesouro Nacional e conseguimos tirar Itabuna da lista de municípios inadimplentes. Isso possibilitou ao município contrair financiamentos, inclusive internacionais.

Tivemos aprovado empréstimo no valor de R$ 115 milhões junto ao Banco do Brasil, o que possibilitou investir no Programa Acelera Itabuna (PAI), programa de melhorias na infraestrutura de 26 bairros da cidade com a pavimentação asfáltica de 360 ruas de barro em um plano de ações englobando: serviços de drenagem, melhoria da rede de coleta de esgotamento sanitário e implantação de novas redes e pavimentação, com melhoria significativa na mobilidade urbana.

Outro ponto, foi tirar do papel as grandes obras estruturantes de mobilidade que estão sendo executadas, a exemplo do novo complexo viário da Avenida Princesa Isabel, que liga os bairros da zona sul, região do bairro São Caetano ao centro da cidade, a nova ponte sobre o Rio Cachoeira, ligando a Avenida Amélia Amado com o Bairro da Conceição e com a nova BA 649, ligação de Itabuna ao litoral pela margem direita do Rio Cachoeira e a transformação da Avenida Amélia Amado com a implantação de parques lineares, quatro pistas de rolamento e uma série de equipamentos como quiosques, ciclovia e áreas para atividades físicas como pista para caminhadas e corridas e academia ao ar livre.

Essas obras estão sendo realizadas através da tomada de crédito internacional junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) dentro do Programa de Integração Urbana de Itabuna 2030, com financiamento de US$ 37,5 milhões, aprovado pela Câmara de Vereadores, União e Senado Federal.

O senhor tem defendido a criação de um Polo de Logística em Itabuna, especialmente diante da proximidade com o Porto Sul e Ferrovia de Integração Leste-Oeste (Fiol). Como está o andamento dessa proposta e de que forma esse polo pode consolidar Itabuna como um dos principais centros logísticos e de desenvolvimento do interior?

A posição privilegiada da cidade, cortada pelas rodovias federais BRs 415 e 101, é um atrativo para investimentos. Com o advento do Porto Sul e da Fiol, planejamos implantar um centro logístico para atender às demandas que esses futuros modais exigirão. Esse polo ou centro logístico terá ligação direta com a rodovia BR-101, passando pelo Rio do Braço e a Estrada do Chocolate, já que fica exatamente a 29 quilômetros do distrito de Aritaguá, em Ilhéus, para onde está projetado o Porto Sul.

Por isso, a prefeitura de Itabuna adquiriu área de 400 hectares para esse projeto, onde pretendemos abrigar empreendimentos logísticos voltados ao Porto Sul, Porto Seco ou armazenamento de cargas ou derivados de soja, algodão e minérios, que serão transportados pela Fiol e possamos competir para atrair negócios, fornecendo, inclusive, área e infraestrutura.

Para isso, estamos buscando junto ao governo do Estado a construção de estradas de acesso, canais de circulação a caminho da BA-262, a Estrada do Chocolate, que liga entre si os municípios de Ilhéus e Uruçuca.

Itabuna tem passado por uma grande transformação urbana, especialmente com os novos espaços de lazer. Como essas obras contribuem para tornar a cidade mais humanizada e quais os impactos esperados na qualidade de vida e na autoestima da população?

Tenho uma máxima que qualquer obra para o município é sempre importante. Porém, o mais importante para um gestor público é cuidar das pessoas, cuidar de gente. Investimos na melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Implantamos uma série de equipamentos de lazer e entretenimento.

Posso dizer, sem falsa modéstia, que fizemos uma revolução nessas áreas. Revitalizamos 25 praças em diversos bairros e no centro da cidade, implantamos a nova orla da Beira Rio, com equipamentos como pista de skate, arena de futevôlei, pista para caminhada e corrida, quiosques, bancos, espaço pet e academias ao ar livre.

Também requalificamos a Praça Otávio Mangabeira, no centro, que se tornou um “point” para a diversão e o lazer. Um verdadeiro cartão-postal da cidade. A comunidade abraçou esses espaços, há famílias que organizam piqueniques, festejam aniversários de filhos e tudo isso, nos emociona muito. Itabuna respira outros ares de modernidade e encantamento, o que eleva a autoestima da população.

O projeto Mais Água para a Cidade promete resolver de forma definitiva o problema histórico de falta de água em Itabuna. Em que estágio está a implantação das três etapas do sistema e quais resultados a população já pode perceber com essa nova estrutura de abastecimento?

Em 1989, o sistema de água e esgoto voltou a ser gerido pelo município, depois de encerrado 30 anos de um comodato com a Embasa. Havia muita reclamação por parte da população pelo serviço prestado na época. Por isso, foi criada a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) e o serviço avançou. Mas não o suficiente, porque o abastecimento de água era intermitente, funcionando através do sistema de manobras.

Para se ter ideia, para uma parte da cidade receber água, o registro de outra tinha que ser fechado. Assim, havia localidades que demoravam às vezes 12, 15, 18 ou até 20 dias para ser abastecida pelo fornecimento de água precário.

Ao assumir a prefeitura, no primeiro mandato iniciado em 2021, passou a ser prioridade acabar com esse sofrimento dos itabunenses. Foram investidos R$ 52 milhões nas duas primeiras etapas do Projeto Mais Água para a Cidade, com a implantação de mais de 8 quilômetros de redes adutoras, pouco mais de 2 km de rede de distribuição, modernização das duas Estações de Tratamento de Água, com troca de filtros, decantadores e materiais filtrantes e a construção de dois grandes reservatórios. Um que armazena 5 milhões de litros de água, no Novo Jaçanã, e outro, com capacidade de reservação de 3 milhões de litros, no Novo Lomanto.

Os reservatórios foram implantados pelo Governo do Estado, através da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), que é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS).

Agora, estamos executando o processo de licitação do Mais Água III, que atenderá a zona norte da cidade, região do Bairro Califórnia, uma das mais populosas da cidade. Através do PAC Seleções, do governo federal, com o apoio do ministro da Casa Civil, Rui Costa, o projeto apresentado foi contemplado com recursos da ordem de R$ 21 milhões, com contrapartida de R$ 3 milhões do município. Com a finalização do Mais Água III, Itabuna compre o que determina o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, com 100% da população atendida com água tratada e de qualidade em suas torneiras todos os dias. Além de resolver um problema de anos, melhoramos a vida das pessoas e também possibilitamos a atração de empreendimentos imobiliários, comerciais e industriais.

Como a entrega da nova feira do São Caetano e a execução das obras de requalificação da feira da Califórnia refletem a estratégia da Prefeitura de Itabuna de revitalizar espaços de abastecimento e fortalecer a economia local dos bairros?

As obras de requalificação das feiras livres de Itabuna são frutos da parceria da nossa administração com o Governo da Bahia, por meio do governador Jerônimo Rodrigues, um grande amigo e parceiro. As obras estão sendo tocadas pela Conder, com projeto de engenharia desenvolvido por técnicos da prefeitura.

Depois de atrasos, agora em dezembro vamos entregar a nova feira do São Caetano. Já a feira do bairro Califórnia está no cronograma com previsão de ser entregue aos feirantes e à comunidade, no final do primeiro semestre do próximo ano. Também já temos projeto pronto para a requalificação do condomínio Centro Comercial, o maior entreposto de hortigranjeiros regionais, que abastece Itabuna e outros municípios.

A que fatores o senhor atribui o fato de Itabuna ter sido reconhecida como a 3ª cidade mais segura da Bahia entre os municípios com mais de 100 mil habitantes e de que forma as ações de reorganização urbana e fortalecimento das políticas sociais contribuíram para esse resultado?

Na Reforma Administrativa que realizamos no início do nosso governo, foi criada a Secretaria de Segurança e Ordem Pública (Sesop), que abriga a Guarda Civil Municipal (GCM). A Sesop atua em parceria com as polícias Militar e Civil. Recentemente, fizemos a contratação de novos agentes para a CGM, mediante concurso público e curso de capacitação com 800 horas-aulas.

Além disso, adquirimos novas viaturas e equipamentos para o trabalho do dia a dia. A GCM conta com as equipes profissionais distribuídas nos grupamentos Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Grupo de Ostensivo de Proteção Ambiental (Gopa), Ronda Maria da Penha e Ronda Escolar. O seu trabalho contribui no policiamento preventivo e na atuação do 15º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do tenente-coronel Robson Farias, e da Polícia Civil, que tem a frente atualmente, a delegada Magda Figueiredo na chefia da 6ª Coorpin, que substituiu o delegado Evy Paternostro. Então credita-se ao bom entrosamento entre essas forças de segurança a redução dos índices de violência em Itabuna.

Nas áreas social, assistencial e cultural temos feito investimentos no cuidado de nossas crianças, jovens e adolescentes, que contam com espaços para a prática de esportes, lazer e entretenimento. A Escola de Talentos, da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania – FICC, promove a iniciação artística com aulas de dança, música, artes plásticas e cênicas. Então, tudo isso, contribui para fazer de Itabuna uma das cidades mais seguras da Bahia. Posso assegurar que Itabuna é uma cidade boa para se viver e melhor para investir.

O senhor tem defendido a importância da unidade na base governista para garantir a continuidade do projeto político que governa a Bahia. Como o senhor pretende atuar nas eleições de 2026 em apoio às reeleição do governador Jerônimo Rodrigues, do presidente Lula e da chapa ao Senado e qual deve ser o papel do PSD nesse alinhamento?

O senador Otto Alencar é o líder do nosso partido, o PSD. Ele faz parte do projeto político que a população da Bahia abraçou há quase 20 anos. O governador Jerônimo Rodrigues vem dando continuidade ao que os ex-governadores Wagner e Rui realizaram nos 417 municípios baianos.

No plano federal, o presidente Lula resgatou a economia, o desenvolvimento e a autoestima do povo brasileiro. Itabuna conta hoje com diversos investimentos proporcionados pela parceria com os governos Federal e Estadual que não podem ser interrompidos. Na disputa para o Senado Federal, quando serão renovados dois terços da Câmara Alta, seguiremos o que o comando regional do PSD definir.Também vamos trabalhar pela reeleição do deputado federal Paulo Magalhães (PSD), amigo e parceiro de Itabuna.

Além disso, estamos colocando à disposição do eleitorado de Itabuna, regional e baiano o nome da primeira-dama Andrea Castro, como pré-candidata a deputada estadual, ela que desenvolveu um trabalho de suma importância quando esteve à frente da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza da cidade. Não tenho dúvidas de que é uma mulher preparada para representar Itabuna e a região Sul do Estado na Assembleia Legislativa da Bahia.

Raio-X

Augusto Narciso Castro é o atual prefeito de Itabuna, reeleito pelo PSD. Antes de assumir a prefeitura, foi deputado estadual por dois mandatos (2011-2018), com destacada atuação na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) na área de saúde. Nascido em Ibicaraí em 1970, mudou-se para Itabuna aos 10 anos. Desde cedo, trabalhou em cargos administrativos e foi secretário parlamentar na ALBA. Prestou serviços para a Legião Brasileira de Assistência (LBA) e para a Associação dos Municípios da Região Cacaueira (Amurc). Em 2010, recebeu o título de Cidadão Itabunense.