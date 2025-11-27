Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Saiba quem é o chefe de facção que tinha ligação com advogada presa

Poliane França á apontada como articuladora externa do líder da facção, preso no Presídio de Serrinha

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/11/2025 - 12:27 h
Leandro de Conceição Santos Fonseca e Poliane França
Leandro de Conceição Santos Fonseca e Poliane França -

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira, 27, a Operação Rainha do Sul, com foco no desmonte de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e articulação de ataques armados em cinco estados. Entre os alvos está a advogada Poliane França, presa após ser apontada como articuladora externa de Leandro Fonseca, líder da facção, preso no Presídio de Serrinha.

Quem é Leandro?

Leandro de Conceição Santos Fonseca, conhecido como “Shantaram”, é apontado pela Polícia Civil da Bahia como um dos líderes de uma facção criminosa com atuação no estado e conexões com grupos do Rio de Janeiro e São Paulo. Ele está preso no Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, a cerca de 190 km de Salvador, onde, segundo as investigações, continuaria a exercer influência sobre o tráfico.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Líder de facção da Bahia é preso em casa de luxo em Santa Catarina
Rainha do Sul: série dá nome a operação que prendeu advogada em Salvador
Advogada suspeita de integrar facção é presa em São Caetano

De acordo com a Polícia Civil, mesmo preso, Shantaram teria mantido o comando da organização por meio de pessoas de confiança responsáveis por repassar decisões financeiras, logísticas e territoriais. Entre esses contatos estaria a advogada Poliane França Gomes, presa nesta quinta-feira, 27, suspeita de transmitir ordens estratégicas e intermediar a comunicação entre o chefe e comparsas do lado de fora.

Operação Rainha do Sul

A prisão dela fez parte da Operação Rainha do Sul, que tem como objetivo desarticular o núcleo financeiro da facção. Na ação, foram cumpridos mandados em cinco estados, além do bloqueio de R$ 100 milhões e a restrição de uso de bens avaliados em R$ 1 milhão, incluindo veículos, uma usina de energia solar e até um haras com cavalos de raça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Facção criminosa lavagem de dinheiro Leandro Fonseca Operação Rainha do Sul Polícia Civil tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Leandro de Conceição Santos Fonseca e Poliane França
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Leandro de Conceição Santos Fonseca e Poliane França
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Leandro de Conceição Santos Fonseca e Poliane França
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Leandro de Conceição Santos Fonseca e Poliane França
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x