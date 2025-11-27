Saiba quem é o chefe de facção que tinha ligação com advogada presa

Leandro de Conceição Santos Fonseca e Poliane França - Foto: Poliane França Gomes

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira, 27, a Operação Rainha do Sul, com foco no desmonte de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e articulação de ataques armados em cinco estados. Entre os alvos está a advogada Poliane França, presa após ser apontada como articuladora externa de Leandro Fonseca, líder da facção, preso no Presídio de Serrinha.

Quem é Leandro?

Leandro de Conceição Santos Fonseca, conhecido como “Shantaram”, é apontado pela Polícia Civil da Bahia como um dos líderes de uma facção criminosa com atuação no estado e conexões com grupos do Rio de Janeiro e São Paulo. Ele está preso no Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, a cerca de 190 km de Salvador, onde, segundo as investigações, continuaria a exercer influência sobre o tráfico.

De acordo com a Polícia Civil, mesmo preso, Shantaram teria mantido o comando da organização por meio de pessoas de confiança responsáveis por repassar decisões financeiras, logísticas e territoriais. Entre esses contatos estaria a advogada Poliane França Gomes, presa nesta quinta-feira, 27, suspeita de transmitir ordens estratégicas e intermediar a comunicação entre o chefe e comparsas do lado de fora.

Operação Rainha do Sul

A prisão dela fez parte da Operação Rainha do Sul, que tem como objetivo desarticular o núcleo financeiro da facção. Na ação, foram cumpridos mandados em cinco estados, além do bloqueio de R$ 100 milhões e a restrição de uso de bens avaliados em R$ 1 milhão, incluindo veículos, uma usina de energia solar e até um haras com cavalos de raça.