Líder de facção da Bahia é preso em casa de luxo em Santa Catarina

Foragido foi flagrado com documento falso - Foto: Alberto Maraux

O líder de uma facção criminosa com atuação em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, foi preso na manhã desta quinta-feira, 27, no município de Blumenau, em Santa Catarina.

Segundo informações da Polícia Militar, o criminoso tinha dois mandados de prisão ativos e mantinha vínculo com uma organização criminosa do Rio de Janeiro. Durante a abordagem, ele foi encontrado com documento falso, no bairro Ponta Aguda, tentativa de evitar a identificação.

O traficante é apontado como responsável por ordenar sequestros e homicídios em Feira de Santana, mesmo após ter fugido do presídio do município em 2020. Ele continuava comandando ações violentas da facção de fora do estado.

A captura foi feita pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e de Santa Catarina, com apoio da Polícia Militar baiana. As forças estaduais e federais destacaram que seguem com ações de inteligência para localizar e prender outros integrantes do grupo criminoso alvo da operação.