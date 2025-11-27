Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Médico baiano é alvo da PF suspeito de fabricar Mounjaro ilegalmente

Gabriel Almeida atua em São Paulo, onde mantém consultório no Jardim Europa

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/11/2025 - 10:07 h | Atualizada em 27/11/2025 - 11:20
Gabriel Almeida
Gabriel Almeida -

O médico Gabriel Almeida, que possui quase 750 mil seguidores nas redes sociais, foi alvo nesta quinta-feira, 27, de uma operação da Polícia Federal (PF). Ele é suspeito de integrar uma quadrilha responsável pela fabricação clandestina do Mounjaro, medicamento usado para emagrecimento.

Baiano, Almeida atua em São Paulo, onde mantém consultório no Jardim Europa, área nobre da capital. Sua clínica, o Núcleo GA, funciona na Avenida Brasil, região de alto padrão próxima ao Parque Ibirapuera, e também possui unidades em Salvador e Feira de Santana (BA), além de Petrolina (PE).

De acordo com a Polícia Federal, Gabriel é o principal nome da quadrilha de profissionais da saúde, clínicas e laboratórios que produziam o medicamento sem autorização. Nos últimos anos, ele publicou diversos livros sobre sobre emagrecimento.

Operação Slim

A ação da PF, batizada de Operação Slim, mira profissionais de saúde, clínicas e laboratórios que produziam remédios para emagrecimento de forma irregular. Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão são cumpridos em São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, os suspeitos manipulavam o princípio ativo do Mounjaro (tirzepatida) sem autorização, sem pagamento de patente e em desacordo com normas sanitárias.

Carros de luxo, relógios e avião são apreendidos

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos diversos itens de luxo em posse de médicos, donos de clínicas e profissionais de saúde.

Entre os itens apreendidos há carros de luxo, relógios caros e até um avião que, segundo os federais, estava registrado em nome de um laranja.

CLÍNICA DE SAÚDE Emagrecimento médico Mounjaro polícia federal

