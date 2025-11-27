PM liberta refém após seis horas de negociação em Pernambués

Armas, drogas e dinheiro - Foto: 1ªCIPM

Policiais militares da 1ª Companhia Independente da PM (1ª CIPM) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) libertaram um homem mantido refém e prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas, na noite de quarta-feira, 26, no bairro de Pernambués, em Salvador. A ação durou cerca de seis horas e resultou também na apreensão de armas, drogas e dinheiro.

Segundo a Polícia Militar, o caso teve início durante um patrulhamento na Travessa do Chafariz, na região conhecida como Baixa do Manu, quando os policiais da 1ª CIPM foram surpreendidos por cerca de dez homens armados. Os criminosos efetuaram disparos contra a guarnição, dando início a um confronto.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a fuga, dois dos suspeitos invadiram uma residência e fizeram o proprietário refém, o que levou ao acionamento do BOPE. A equipe especializada assumiu a ocorrência e iniciou o processo de negociação, que se estendeu por horas.

Após aproximadamente seis horas de tratativas, o suspeito responsável pelo sequestro decidiu se render. A vítima foi libertada sem ferimentos, segundo a corporação.

Com o indivíduo preso dentro da residência, foram apreendidos:

Uma pistola calibre .40

29 munições

30 porções de maconha

28 porções de cocaína

Um celular

Uma quantia em dinheiro

Os dois homens presos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia, onde o caso foi registrado e seguem as medidas cabíveis.