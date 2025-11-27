Operação Força Total foca em apreensão de armas, diz comandante-geral

- Foto: Divulgação/PM-BA

A Polícia Militar da Bahia lançou a 11ª edição da Operação Ação Total na manhã desta quinta-feira, 27. Comandante-geral da Polícia Militar, Antônio Carlos Silva Magalhães afirmou que o foco é intensificar o policiamento para apreender armas de fogo e, consequentemente, diminuir as letalidades.

Durante a ação, o policiamento é reforçado e os agentes são deslocados das atividades administrativas e colocados nas ruas.

"Com cada arma apreendida, a gente tem, pela sua potencialidade, a sensação de que estamos preservando vida. Cada arma apreendida tem a potencialidade de tirar, no mínimo uma vida", disse o comandante em entrevista á Rádio Sociedade.

Além disso, durante a 11ª Operação Força Total, serão intensificadas as abordagens policiais em todo o estado baiano mas, sobretudo, em áreas de conflito.

"Tenho feito questão de estar nos lugares onde a inteligência diz pra gente que pode ter algum tipo de conflito. Mesmo nessas áreas onde possa ter conflito, nós estamos mostrando a ação do Estado", concluiu o comandante-geral.

Sobre a operação

A Força Total contará com a participação de policiais de todas as unidades da orporação: convencionais, especializadas e administrativas. A ação permite um reforço expressivo no policiamento ostensivo.

As equipes atuarão com rondas ampliadas, abordagens qualificadas e monitoramento de áreas de grande circulação, polos turísticos e regiões que exigem atenção contínua.

A operação integra o planejamento estratégico da PMBA para ampliar a capacidade de resposta, fortalecer a prevenção e elevar a percepção de segurança, especialmente diante do aumento do fluxo de pessoas durante a temporada de verão.