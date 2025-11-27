POLÍCIA
Facção baiana com haras, usina solar e carros de luxo é alvo de operação
Organização criminosa teve R$ 100 milhões bloqueados
Por Victoria Isabel
Uma organização criminosa da Bahia, ligada a facções do Rio de Janeiro e São Paulo, é alvo de uma operação da Polícia Civil, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), na manhã desta quinta-feira, 27.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo é responsável pela distribuição de entorpecentes, ataques armados contra rivais, lavagem de dinheiro e também a movimentação milionária de bens e recursos financeiros.
O Denarc solicitou e o Poder Judiciário já autorizou o bloqueio de contas bancárias, que pode chegar ao valor R$ 100 milhões. A descapitalização do grupo criminoso também impede o acesso dos acusados a bens avaliados avaliados em R$ 1 milhão:
- Sete automóveis
- Uma moto aquática
- Um haras com cavalos de raça
- Uma usina que produz energia solar
Os mandados judiciais são cumpridos em mais de 10 bairros de Salvador, duas cidades da Região Metropolitana (RMS), dois municípios do interior da Bahia, além dos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.
A partir das ações, a Polícia Civil desarticula desde o financiamento e coordenação interestadual da organização criminosa baiana, refletindo diretamente na redução de violência nos territórios afetados.
Também participam das ações, equipes dos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), de Inteligência Policial (DIP), Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Polícia Metropolitana (Depom) e as Coordenações de Polícia Interestadual (Polinter), de Operações e Recursos Especiais (Core), de Operação de Polícia Judiciária (COPJ), além do apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e das Polícias Civis de Pernambuco, do Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.
