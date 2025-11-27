Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Empresa de combustíveis é alvo de megaoperação por fraude bilionária

Grupo Refit teria causado prejuízo de R$ 9 bilhões aos cofres públicos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/11/2025 - 8:01 h
Grupo Refit
Grupo Refit -

O Grupo Refit, empresa do setor de combustíveis que atua nacionalmente, é alvo de uma megaoperação interestadual deflagrada na manhã desta quinta-feira, 27, pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). A ação investiga uma suposta fraude fiscal bilionária, que teria causado um prejuízo superior a R$ 9 bilhões aos cofres públicos do estado de São Paulo, entre os anos de 2007 e 2024.

Denominada Operação Poço de Lobato, a ofensiva mobiliza equipes que cumprem mandados judiciais contra empresas, sócios, administradores e outros representantes ligados à Refit. As ordens são executadas simultaneamente em diversas unidades da federação, com apoio de órgãos de investigação e controle financeiro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As apurações identificaram indícios de que o grupo teria montado uma organização criminosa estruturada para fraudar o recolhimento de ICMS, imposto central na cadeia de combustíveis. Segundo a investigação, a estrutura envolveria sócios, diretores e operadores de empresas vinculadas ao setor, com foco na evasão fiscal em larga escala.

Leia Também:

Advogada suspeita de integrar facção é presa em São Caetano
Mulheres protegidas: governo sanciona lei que libera spray de pimenta
Operação expõe aliança inédita entre PCC e TCP para enfrentar o CV

As informações preliminares foram coletadas pelo CIRA-SP (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos), iniciativa que reúne o MPSP, a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. As instituições atuam em conjunto para recuperar valores sonegados e responsabilizar criminalmente os envolvidos.

Além do Ministério Público e do CIRA-SP, também participam da megaoperação a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e equipes da Receita Federal, responsáveis por auxiliar na análise financeira e na execução das ordens judiciais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fraude fiscal Grupo Refit ICMS investigação tributária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Grupo Refit
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Grupo Refit
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Grupo Refit
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Grupo Refit
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x