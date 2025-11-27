Empresa de combustíveis é alvo de megaoperação por fraude bilionária

Grupo Refit - Foto: Reprodução

O Grupo Refit, empresa do setor de combustíveis que atua nacionalmente, é alvo de uma megaoperação interestadual deflagrada na manhã desta quinta-feira, 27, pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). A ação investiga uma suposta fraude fiscal bilionária, que teria causado um prejuízo superior a R$ 9 bilhões aos cofres públicos do estado de São Paulo, entre os anos de 2007 e 2024.

Denominada Operação Poço de Lobato, a ofensiva mobiliza equipes que cumprem mandados judiciais contra empresas, sócios, administradores e outros representantes ligados à Refit. As ordens são executadas simultaneamente em diversas unidades da federação, com apoio de órgãos de investigação e controle financeiro.

As apurações identificaram indícios de que o grupo teria montado uma organização criminosa estruturada para fraudar o recolhimento de ICMS, imposto central na cadeia de combustíveis. Segundo a investigação, a estrutura envolveria sócios, diretores e operadores de empresas vinculadas ao setor, com foco na evasão fiscal em larga escala.

As informações preliminares foram coletadas pelo CIRA-SP (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos), iniciativa que reúne o MPSP, a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. As instituições atuam em conjunto para recuperar valores sonegados e responsabilizar criminalmente os envolvidos.

Além do Ministério Público e do CIRA-SP, também participam da megaoperação a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e equipes da Receita Federal, responsáveis por auxiliar na análise financeira e na execução das ordens judiciais.