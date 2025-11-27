Menu
OPERAÇÃO RAINHA DO SUL

Advogada suspeita de integrar facção é presa em São Caetano

Poliane França foi presa com cerca de R$ 190 mil em espécie

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/11/2025 - 7:31 h | Atualizada em 27/11/2025 - 7:46
Imagem ilustrativa da imagem Advogada suspeita de integrar facção é presa em São Caetano

A advogada Poliane França, suspeita de envolvimento em uma facção criminosa, foi presa na manhã desta quinta-feira, 27, durante uma megaoperação da Polícia Civil da Bahia. Ela foi detida em um imóvel situado na Rua do Bambuí, no bairro de São Caetano, em Salvador, com aproximadamente R$ 190 mil em espécie.

De acordo com a Polícia Civil, a advogada é apontada como principal articuladora externa do líder máximo da facção, custodiado no Presídio de Serrinha.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"A investigada, que manteve relacionamento íntimo com o chefe da organização, era responsável por transmitir ordens estratégicas, reorganizar territórios, articular cobranças e manter comunicação direta entre internos do presídio e lideranças externas", disse a PC em nota.

A ação foi deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com foco em uma organização criminosa baiana com vínculos diretos com facções do Rio de Janeiro e São Paulo.

Ao todo, 14 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão já foram cumpridos. Entre os alvos estão responsáveis pela contabilidade do tráfico, gerentes territoriais que comandavam áreas em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Salvador e outras cidades baianas, além de operadores encarregados do transporte, armazenamento e distribuição de drogas e armas. As ações ocorrem simultaneamente na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.

Imagem ilustrativa da imagem Advogada suspeita de integrar facção é presa em São Caetano
| Foto: Marcela Correia e Bruno Lima

Grupo movimentava milhões com tráfico e lavagem de dinheiro

De acordo com a Polícia Civil, o grupo é responsável pela distribuição de entorpecentes, ataques armados contra rivais, lavagem de dinheiro e também a movimentação milionária de bens e recursos financeiros.

Com a operação, o Judiciário autorizou o bloqueio de contas bancárias que podem chegar a R$ 100 milhões. A medida visa impedir que os acusados utilizem recursos ilícitos para financiar atividades criminosas e custear defesas jurídicas estratégicas.

Bens de luxo bloqueados: haras, jet ski e usina solar

A descapitalização do grupo criminoso inclui o bloqueio do acesso a bens avaliados em cerca de R$ 1 milhão, entre eles:

  • Sete automóveis
  • Uma moto aquática
  • Um haras com cavalos de raça
  • Uma usina de energia solar privada

Segundo o Denarc, empresas e propriedades eram utilizadas para dissimular lucro ilegal, servindo como ferramenta para a lavagem milionária que fortalecia o poder bélico, financeiro e territorial da facção.

Veja vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

direito penal Facção criminosa lavagem de dinheiro Operação policial Polícia Civil tráfico de drogas

x