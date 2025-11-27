OPERAÇÃO RAINHA DO SUL
Advogada suspeita de integrar facção é presa em São Caetano
Poliane França foi presa com cerca de R$ 190 mil em espécie
Por Victoria Isabel
A advogada Poliane França, suspeita de envolvimento em uma facção criminosa, foi presa na manhã desta quinta-feira, 27, durante uma megaoperação da Polícia Civil da Bahia. Ela foi detida em um imóvel situado na Rua do Bambuí, no bairro de São Caetano, em Salvador, com aproximadamente R$ 190 mil em espécie.
De acordo com a Polícia Civil, a advogada é apontada como principal articuladora externa do líder máximo da facção, custodiado no Presídio de Serrinha.
"A investigada, que manteve relacionamento íntimo com o chefe da organização, era responsável por transmitir ordens estratégicas, reorganizar territórios, articular cobranças e manter comunicação direta entre internos do presídio e lideranças externas", disse a PC em nota.
A ação foi deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com foco em uma organização criminosa baiana com vínculos diretos com facções do Rio de Janeiro e São Paulo.
Ao todo, 14 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão já foram cumpridos. Entre os alvos estão responsáveis pela contabilidade do tráfico, gerentes territoriais que comandavam áreas em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Salvador e outras cidades baianas, além de operadores encarregados do transporte, armazenamento e distribuição de drogas e armas. As ações ocorrem simultaneamente na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.
Grupo movimentava milhões com tráfico e lavagem de dinheiro
De acordo com a Polícia Civil, o grupo é responsável pela distribuição de entorpecentes, ataques armados contra rivais, lavagem de dinheiro e também a movimentação milionária de bens e recursos financeiros.
Com a operação, o Judiciário autorizou o bloqueio de contas bancárias que podem chegar a R$ 100 milhões. A medida visa impedir que os acusados utilizem recursos ilícitos para financiar atividades criminosas e custear defesas jurídicas estratégicas.
Bens de luxo bloqueados: haras, jet ski e usina solar
A descapitalização do grupo criminoso inclui o bloqueio do acesso a bens avaliados em cerca de R$ 1 milhão, entre eles:
- Sete automóveis
- Uma moto aquática
- Um haras com cavalos de raça
- Uma usina de energia solar privada
Segundo o Denarc, empresas e propriedades eram utilizadas para dissimular lucro ilegal, servindo como ferramenta para a lavagem milionária que fortalecia o poder bélico, financeiro e territorial da facção.
