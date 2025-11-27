Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO RAINHA DO SUL

Rainha do Sul: série dá nome a operação que prendeu advogada em Salvador

Poliane França á apontada como articuladora externa do líder da facção, preso no Presídio de Serrinha

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/11/2025 - 9:53 h | Atualizada em 27/11/2025 - 10:12
Rainha do Sul é uma série de televisão norte-americana
Rainha do Sul é uma série de televisão norte-americana -

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira, 27, a Operação Rainha do Sul, com foco no desmonte de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e articulação de ataques armados em cinco estados. Entre os alvos está a advogada Poliane França, apontada como articuladora externa do líder da facção, preso no Presídio de Serrinha.

O nome escolhido para a operação não é apenas uma coincidência. Rainha do Sul é uma série de televisão norte-americana estrelada por Alice Braga, que interpreta Teresa Mendoza, jovem inteligente e estratégica, que cresce dentro do cartel ao assumir comandos e articular alianças perigosas após a morte do namorado. Na vida real, o Denarc afirma que a advogada Poliane França, também teria se tornado peça-chave para o funcionamento de um grupo criminoso com atuação na Bahia e em outros quatro estados.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A “rainha” da facção

Apontada como articuladora externa do líder máximo da facção, Poliane foi presa no bairro de São Caetano, em Salvador. Com ela, a polícia encontrou cerca de R$ 190 mil em espécie.

Imagem ilustrativa da imagem Rainha do Sul: série dá nome a operação que prendeu advogada em Salvador
| Foto: Marcela Correia e Bruno Lima

Segundo a investigação, a advogada mantinha relacionamento íntimo com o líder da organização, custodiado no Presídio de Serrinha, e seria responsável por muito mais do que visitas jurídicas.

De acordo com a Polícia Civil, Poliane era quem transmitia ordens estratégicas, reorganizava áreas de atuação do tráfico, articulava cobranças, distribuía tarefas e mantinha contato direto entre integrantes presos e líderes em liberdade, um elo essencial para a manutenção do poder do grupo, assim como a personagem da série que se infiltra, negocia e expande territórios.

Além das telas

A operação mira a estrutura completa da facção, incluindo finanças, logística e controle territorial. Já foram cumpridos 14 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. Entre os alvos estão responsáveis pela contabilidade do tráfico, gerentes que comandavam áreas em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Salvador e outras cidades, além de operadores responsáveis pelo transporte e armazenamento de armas e drogas.

As ações ocorrem simultaneamente na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

lavagem de dinheiro Operação Rainha do Sul organização criminosa Polícia Civil da Bahia Rainda do Sul série tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rainha do Sul é uma série de televisão norte-americana
Play

Supergirl ganha primeiro trailer com detalhes surpreendentes; veja

Rainha do Sul é uma série de televisão norte-americana
Play

A série de faroeste da Netflix que bombou no TOP 10 com só 7 episódios

Rainha do Sul é uma série de televisão norte-americana
Play

Natal Sangrento e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Rainha do Sul é uma série de televisão norte-americana
Play

Five Nights at Freddy's 2: saiba o que assistir no cinema em Salvador

x