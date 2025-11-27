Rainha do Sul: série dá nome a operação que prendeu advogada em Salvador

Rainha do Sul é uma série de televisão norte-americana - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira, 27, a Operação Rainha do Sul, com foco no desmonte de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e articulação de ataques armados em cinco estados. Entre os alvos está a advogada Poliane França, apontada como articuladora externa do líder da facção, preso no Presídio de Serrinha.

O nome escolhido para a operação não é apenas uma coincidência. Rainha do Sul é uma série de televisão norte-americana estrelada por Alice Braga, que interpreta Teresa Mendoza, jovem inteligente e estratégica, que cresce dentro do cartel ao assumir comandos e articular alianças perigosas após a morte do namorado. Na vida real, o Denarc afirma que a advogada Poliane França, também teria se tornado peça-chave para o funcionamento de um grupo criminoso com atuação na Bahia e em outros quatro estados.

A “rainha” da facção

Apontada como articuladora externa do líder máximo da facção, Poliane foi presa no bairro de São Caetano, em Salvador. Com ela, a polícia encontrou cerca de R$ 190 mil em espécie.

Segundo a investigação, a advogada mantinha relacionamento íntimo com o líder da organização, custodiado no Presídio de Serrinha, e seria responsável por muito mais do que visitas jurídicas.

De acordo com a Polícia Civil, Poliane era quem transmitia ordens estratégicas, reorganizava áreas de atuação do tráfico, articulava cobranças, distribuía tarefas e mantinha contato direto entre integrantes presos e líderes em liberdade, um elo essencial para a manutenção do poder do grupo, assim como a personagem da série que se infiltra, negocia e expande territórios.

Além das telas

A operação mira a estrutura completa da facção, incluindo finanças, logística e controle territorial. Já foram cumpridos 14 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. Entre os alvos estão responsáveis pela contabilidade do tráfico, gerentes que comandavam áreas em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Salvador e outras cidades, além de operadores responsáveis pelo transporte e armazenamento de armas e drogas.

As ações ocorrem simultaneamente na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.