Preso por aplicar golpes em gays ameaçou jogar vítima pela janela

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

O jovem preso por suspeita de aplicar golpes financeiros em homossexuais, em Salvador, teria ameaçado jogar uma das vítimas pela janela. Segundo a delegada responsável pelo caso, Marcela Abreu, a ação aconteceu após Luís Felipe de Jesus da Silva, de 21 anos, estrupar o homem e realizar uma transação.

"Em um dos casos, após estuprar e extorquir uma das vítimas, ele ameaçou jogá-la da janela. Essa vítima realizou uma transação de R$ 2,5 mil" , disse a delegada ao G1.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Relatos apontam ainda o uso de tesoura, faca e agressões físicas para intimidar os homens abordados. Abreu afirma que as vítimas ouvidas estão abaladas psicologicamente e algumas precisarão de acompanhamento psicológico.

Sobre o caso

De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele atraia as vítimas, preferencialmente turistas, através de um aplicativo de relacionamento homossexual e marcava os encontros.

No entano, após manter relações sexuais, ele afirmava ser garoto de programa e cobrava dinheiro, além de bens pessoais.

As investigações da Polícia Civil começaram há dois anos e tem oito crimes contabilizados. O suspeito já responde a uma ação penal por estupro e extorsão, e outra por roubo e extorsão