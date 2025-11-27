POLÍCIA
Preso por aplicar golpes em gays ameaçou jogar vítima pela janela
Luís Felipe de Jesus da Silva forçou homem a transferir R$ 2,5 mil
Por Luiza Nascimento
O jovem preso por suspeita de aplicar golpes financeiros em homossexuais, em Salvador, teria ameaçado jogar uma das vítimas pela janela. Segundo a delegada responsável pelo caso, Marcela Abreu, a ação aconteceu após Luís Felipe de Jesus da Silva, de 21 anos, estrupar o homem e realizar uma transação.
"Em um dos casos, após estuprar e extorquir uma das vítimas, ele ameaçou jogá-la da janela. Essa vítima realizou uma transação de R$ 2,5 mil" , disse a delegada ao G1.
Relatos apontam ainda o uso de tesoura, faca e agressões físicas para intimidar os homens abordados. Abreu afirma que as vítimas ouvidas estão abaladas psicologicamente e algumas precisarão de acompanhamento psicológico.
Sobre o caso
De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele atraia as vítimas, preferencialmente turistas, através de um aplicativo de relacionamento homossexual e marcava os encontros.
No entano, após manter relações sexuais, ele afirmava ser garoto de programa e cobrava dinheiro, além de bens pessoais.
As investigações da Polícia Civil começaram há dois anos e tem oito crimes contabilizados. O suspeito já responde a uma ação penal por estupro e extorsão, e outra por roubo e extorsão
