Você viu? Netflix esconde do público recurso importante e muito pedido

Novo recurso da Netflix atende a um pedido antigo dos assinantes - Foto: Shutterstock

A Netflix começou a implementar silenciosamente uma nova categoria voltada para filmes e séries que deixarão o catálogo em breve. A função, chamada ‘Última chance para assistir’, atende a um pedido antigo dos assinantes — mas ainda está longe de oferecer a mesma praticidade vista em outros serviços de streaming.

Diferente do Prime Video, que mantém em destaque na página inicial as seções ‘Saindo do Prime nos próximos 30 dias’ ou ‘Títulos que expiram nos próximos 30 dias’, a Netflix esconde sua nova categoria entre centenas de outras listas personalizadas. Com isso, a visibilidade da ferramenta é mínima e sua descoberta, muitas vezes, depende do acaso.

Apesar de discreta, a novidade traz alguns recursos já conhecidos da plataforma, como a possibilidade de organizar os títulos por ordem alfabética ou ano de lançamento — algo que o Prime Video não oferece. Mesmo assim, a implementação ainda apresenta inconsistências. A caixa de notificação vermelha ‘Última Chance’, que deveria alertar sobre obras prestes a sair, nem sempre aparece nos conteúdos.

Assim, enquanto filmes como ‘Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas’ (30 de novembro), ‘Missão Impossível – Protocolo Fantasma’ (30 de novembro) e ‘Guerra Mundial Z’ (5 de dezembro) exibem o aviso, outros títulos populares — caso de ‘Meu Malvado Favorito’, ‘Ressaca de Amor’ e ‘The Resident’ — seguem sem qualquer indicação de data para deixar o catálogo.

Novo recurso da Netflix atende a um pedido antigo dos assinantes | Foto: Reprodução | Netflix

A atualização representa um avanço para os usuários, mas reforça que a Netflix ainda precisa aprimorar seu sistema de alertas se quiser competir de igual para igual com os concorrentes na experiência de acompanhamento de expirações.