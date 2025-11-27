Menu
HOME > CINEINSITE
INSTABILIDADE

Caiu aí? Fãs relatam Netflix fora do ar em estreia de Stranger Things

Primeira parte da quinta temporada já está disponível na plataforma

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/11/2025 - 7:05 h
Primeira parte da quinta temporada já está disponível na Netflix
Primeira parte da quinta temporada já está disponível na Netflix

A estreia da primeira parte da quinta temporada de 'Stranger Things' chegou com tudo na Netflix na noite de quarta-feira, 26. A ansiedade dos fãs para os novos episódios foi tanta que alguns usuários relataram instabilidade da plataforma de streaming, que teria saído do ar.

Os primeiros minutos após a estreia do novo ano foram marcados por diversas mensagens de usuários no Brasil e pelo mundo nas redes sociais afirmando que a conexão da Netflix estava quebrada e não deixando os fãs assistirem aos episódios.

Leia Também:

O impacto de 40 meses sem Stranger Things na audiência Netflix
Confira dia e horário de estreia da temporada 5 de Stranger Things na Netflix
Stranger Things terá morte mais violenta da série na quinta temporada

Confira algumas reações:

Estreia de Stranger Things

A última temporada de Stranger Things será lançado em três partes na Netflix. O Volume 1 estreia em 26 de novembro de 2025, com os quatro primeiros episódios. O Volume 2 chega em 25 de dezembro de 2025, com mais três episódios. O episódio final estreia em 31 de dezembro de 2025.

Dessa vez, diferente do que a plataforma de streaming costuma fazer, eles não serão lançados às 4h, mas às 22h (pelo horário de Brasília), para evitar spoilers.

  • Volume 1 – 26 de novembro, 22h (horário de Brasília)
  • Volume 2 – 25 de dezembro, 22h (horário de Brasília)
  • Episódio final – 31 de dezembro, 22h (horário de Brasília)

Qual a história da 5ª temporada?

A nova temporada será ambientada no outono de 1987, logo após os acontecimentos do quarto ano. Hawkins agora está em quarentena militar após a abertura das Fendas, e Eleven (Millie Bobby Brown) precisa voltar a se esconder.

O grupo central — Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e outros aliados — se une para enfrentar uma ameaça final: Vecna desapareceu, mas sua presença continua sendo uma ameaça crescente.

Leia a sinopse:

"Outono de 1987. Hawkins é marcada pela abertura das Fendas e nossos heróis estão unidos com um único objetivo: encontra e matar Vecna. Mas ele desapareceu – seu paradeiro e seus planos desconhecidos. Para complicar a missão, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caçada por Onze, forçando-a a se esconder de novo.

À medida que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um denso e familiar temor também vem à tona. A batalha final é iminente – e, com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal que qualquer coisa que já tenham enfrentado. Para colocar um fim nesse pesadelo, eles precisarão de todos unindo forças uma última vez."

Veja abaixo o título dos episódios:

  • Missão Resgate
  • O Desaparecimento de...
  • A Armadilha
  • Feiticeiro
  • Tratamento de Choque
  • A Fuga de Camazotz
  • A Ponte
  • O Mundo "Direito"

Assista ao trailer de Stranger Things:

