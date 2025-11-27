Caiu aí? Fãs relatam Netflix fora do ar em estreia de Stranger Things

Primeira parte da quinta temporada já está disponível na Netflix - Foto: Reprodução | Netflix

A estreia da primeira parte da quinta temporada de 'Stranger Things' chegou com tudo na Netflix na noite de quarta-feira, 26. A ansiedade dos fãs para os novos episódios foi tanta que alguns usuários relataram instabilidade da plataforma de streaming, que teria saído do ar.

Os primeiros minutos após a estreia do novo ano foram marcados por diversas mensagens de usuários no Brasil e pelo mundo nas redes sociais afirmando que a conexão da Netflix estava quebrada e não deixando os fãs assistirem aos episódios.

Confira algumas reações:

Aqui volta e trava; a tela está bugada. https://t.co/wumaijIWjE — Portal Box Office (@Boxreport) November 27, 2025

mds a netflix n aguentou o rajadão de todo mundo acessando ao mesmo tempo vo morre — pedro (@saturnredy) November 27, 2025

To me sentindo em GOT quando eu ia assistir e a HBO tava fora do ar kkkkk



BORA NETFLIX LIBERA AI Q QUERO ASSISTIR STRANGER THINGS — So you find my smile pleasing? 🐝🔱🍂 (@Lad_Whistledown) November 27, 2025

Se cayó Netflix para ver #StrangerThings5 WTF!!!!! — Felix Lp (@FelixLp17) November 27, 2025

Estreia de Stranger Things

A última temporada de Stranger Things será lançado em três partes na Netflix. O Volume 1 estreia em 26 de novembro de 2025, com os quatro primeiros episódios. O Volume 2 chega em 25 de dezembro de 2025, com mais três episódios. O episódio final estreia em 31 de dezembro de 2025.

Dessa vez, diferente do que a plataforma de streaming costuma fazer, eles não serão lançados às 4h, mas às 22h (pelo horário de Brasília), para evitar spoilers.

Volume 1 – 26 de novembro, 22h (horário de Brasília)

Volume 2 – 25 de dezembro, 22h (horário de Brasília)

Episódio final – 31 de dezembro, 22h (horário de Brasília)

Qual a história da 5ª temporada?

A nova temporada será ambientada no outono de 1987, logo após os acontecimentos do quarto ano. Hawkins agora está em quarentena militar após a abertura das Fendas, e Eleven (Millie Bobby Brown) precisa voltar a se esconder.

O grupo central — Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e outros aliados — se une para enfrentar uma ameaça final: Vecna desapareceu, mas sua presença continua sendo uma ameaça crescente.

Leia a sinopse:

"Outono de 1987. Hawkins é marcada pela abertura das Fendas e nossos heróis estão unidos com um único objetivo: encontra e matar Vecna. Mas ele desapareceu – seu paradeiro e seus planos desconhecidos. Para complicar a missão, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caçada por Onze, forçando-a a se esconder de novo.

À medida que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um denso e familiar temor também vem à tona. A batalha final é iminente – e, com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal que qualquer coisa que já tenham enfrentado. Para colocar um fim nesse pesadelo, eles precisarão de todos unindo forças uma última vez."

Veja abaixo o título dos episódios:

Missão Resgate

O Desaparecimento de...

A Armadilha

Feiticeiro

Tratamento de Choque

A Fuga de Camazotz

A Ponte

O Mundo "Direito"

Assista ao trailer de Stranger Things: