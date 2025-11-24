LANÇAMENTO
Confira dia e horário de estreia da temporada 5 de Stranger Things na Netflix
Última temporada de Stranger Things será lançado em três partes na Netflix
Por Edvaldo Sales
Após mais de três anos de espera, a quinta temporada de ‘Stranger Things’ está prestes a estrear na Netflix, que decidiu transformar o lançamento em um grande evento que chega ao fim na virada de 2025 para 2026.
Que horas estreia a 5ª e última temporada de Stranger Things?
A última temporada de Stranger Things será lançado em três partes na Netflix. O Volume 1 estreia em 26 de novembro de 2025, com os quatro primeiros episódios. O Volume 2 chega em 25 de dezembro de 2025, com mais três episódios. O episódio final estreia em 31 de dezembro de 2025.
Dessa vez, diferente do que a plataforma de streaming costuma fazer, eles não serão lançados às 4h, mas às 22h (pelo horário de Brasília), para evitar spoilers.
- Volume 1 – 26 de novembro, 22h (horário de Brasília)
- Volume 2 – 25 de dezembro, 22h (horário de Brasília)
- Episódio final – 31 de dezembro, 22h (horário de Brasília)
Qual a história da 5ª temporada?
A nova temporada será ambientada no outono de 1987, logo após os acontecimentos do quarto ano. Hawkins agora está em quarentena militar após a abertura das Fendas, e Eleven (Millie Bobby Brown) precisa voltar a se esconder.
O grupo central — Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e outros aliados — se une para enfrentar uma ameaça final: Vecna desapareceu, mas sua presença continua sendo uma ameaça crescente.
Leia a sinopse:
"Outono de 1987. Hawkins é marcada pela abertura das Fendas e nossos heróis estão unidos com um único objetivo: encontra e matar Vecna. Mas ele desapareceu – seu paradeiro e seus planos desconhecidos. Para complicar a missão, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caçada por Onze, forçando-a a se esconder de novo.
À medida que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um denso e familiar temor também vem à tona. A batalha final é iminente – e, com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal que qualquer coisa que já tenham enfrentado. Para colocar um fim nesse pesadelo, eles precisarão de todos unindo forças uma última vez."
Veja abaixo o título dos episódios:
- Missão Resgate
- O Desaparecimento de...
- A Armadilha
- Feiticeiro
- Tratamento de Choque
- A Fuga de Camazotz
- A Ponte
- O Mundo "Direito"
Assista ao trailer de Stranger Things:
