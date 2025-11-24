Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LANÇAMENTO

Confira dia e horário de estreia da temporada 5 de Stranger Things na Netflix

Última temporada de Stranger Things será lançado em três partes na Netflix

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/11/2025 - 9:58 h | Atualizada em 24/11/2025 - 10:12
Última temporada será lançado em três partes na Netflix
Última temporada será lançado em três partes na Netflix -

Após mais de três anos de espera, a quinta temporada de ‘Stranger Things’ está prestes a estrear na Netflix, que decidiu transformar o lançamento em um grande evento que chega ao fim na virada de 2025 para 2026.

Que horas estreia a 5ª e última temporada de Stranger Things?

A última temporada de Stranger Things será lançado em três partes na Netflix. O Volume 1 estreia em 26 de novembro de 2025, com os quatro primeiros episódios. O Volume 2 chega em 25 de dezembro de 2025, com mais três episódios. O episódio final estreia em 31 de dezembro de 2025.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Dessa vez, diferente do que a plataforma de streaming costuma fazer, eles não serão lançados às 4h, mas às 22h (pelo horário de Brasília), para evitar spoilers.

  • Volume 1 – 26 de novembro, 22h (horário de Brasília)
  • Volume 2 – 25 de dezembro, 22h (horário de Brasília)
  • Episódio final – 31 de dezembro, 22h (horário de Brasília)

Leia Também:

Stranger Things terá morte mais violenta da série na quinta temporada
Stranger Things e +: o que assistir na Netflix nos próximos dias
Polêmica em Stranger Things fez a Netflix adotar mudança drástica

Qual a história da 5ª temporada?

A nova temporada será ambientada no outono de 1987, logo após os acontecimentos do quarto ano. Hawkins agora está em quarentena militar após a abertura das Fendas, e Eleven (Millie Bobby Brown) precisa voltar a se esconder.

O grupo central — Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e outros aliados — se une para enfrentar uma ameaça final: Vecna desapareceu, mas sua presença continua sendo uma ameaça crescente.

Leia a sinopse:

"Outono de 1987. Hawkins é marcada pela abertura das Fendas e nossos heróis estão unidos com um único objetivo: encontra e matar Vecna. Mas ele desapareceu – seu paradeiro e seus planos desconhecidos. Para complicar a missão, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caçada por Onze, forçando-a a se esconder de novo.

À medida que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um denso e familiar temor também vem à tona. A batalha final é iminente – e, com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal que qualquer coisa que já tenham enfrentado. Para colocar um fim nesse pesadelo, eles precisarão de todos unindo forças uma última vez."

Veja abaixo o título dos episódios:

  • Missão Resgate
  • O Desaparecimento de...
  • A Armadilha
  • Feiticeiro
  • Tratamento de Choque
  • A Fuga de Camazotz
  • A Ponte
  • O Mundo "Direito"

Assista ao trailer de Stranger Things:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Última temporada será lançado em três partes na Netflix
Play

Five Nights at Freddy's 2: saiba o que assistir no cinema em Salvador

Última temporada será lançado em três partes na Netflix
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Última temporada será lançado em três partes na Netflix
Play

Da Galícia a Salvador: filme sobre vida de Pepe Faro emociona público

Última temporada será lançado em três partes na Netflix
Play

O filme de suspense da Netflix com grande elenco que você precisa ver

x