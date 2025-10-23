ESTREIAS
Stranger Things e +: o que assistir na Netflix nos próximos dias
Além de Stranger Things, outra estreia aguardada é a de Frankenstein
Por Edvaldo Sales
O mês de novembro na Netflix vai ser um dos mais fortes do ano com diversos lançamentos bastante esperados. Uma das grandes estreias é a quinta temporada de ‘Stranger Things’, o carro-chefe da plataforma.
Mas, além do time de Hawkins, também vai ter a estreia de ‘Frankenstein’, de Guillermo Del Toro, ‘Round 6: O Desafio Segunda Temporada’, entre outros.
Confira os lançamentos da Netflix de novembro:
Séries
- Stranger Things 5: Parte 1 - 16/11
- Round 6: O Desafio Segunda Temporada - 6/11
- O Monstro em Mim - 13/11
- One Piece: Zou e One Piece: Whole Cake Island - 1/11
Filmes
- Frankenstein - 7/11
- O Filho de Mil Homens - 19/11
- Caso Eloá - 12/11
- Shrek 1, Shrek 2 e Shrek Terceiro - 1/11
- Nouvelle Vague - 14/11
- Train Dreams - 21/11
- Being Eddie - 16/11
