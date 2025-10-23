Menu
ESTREIAS

Stranger Things e +: o que assistir na Netflix nos próximos dias

Além de Stranger Things, outra estreia aguardada é a de Frankenstein

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/10/2025 - 11:20 h
5ª temporada de ‘Stranger Things’ é um dos destaques de novembro na Netflix
5ª temporada de 'Stranger Things' é um dos destaques de novembro na Netflix

O mês de novembro na Netflix vai ser um dos mais fortes do ano com diversos lançamentos bastante esperados. Uma das grandes estreias é a quinta temporada de ‘Stranger Things’, o carro-chefe da plataforma.

Mas, além do time de Hawkins, também vai ter a estreia de ‘Frankenstein’, de Guillermo Del Toro, ‘Round 6: O Desafio Segunda Temporada’, entre outros.

Leia Também:

Crise? Netflix perde mais R$ 150 bilhões em um único dia
Filme do cachorro caramelo da Netflix conquista marco global
A história real e cruel do documentário da Netflix que vai prender você

Confira os lançamentos da Netflix de novembro:

Séries

  • Stranger Things 5: Parte 1 - 16/11
  • Round 6: O Desafio Segunda Temporada - 6/11
  • O Monstro em Mim - 13/11
  • One Piece: Zou e One Piece: Whole Cake Island - 1/11
  Filmes

Filmes

  • Frankenstein - 7/11
  • O Filho de Mil Homens - 19/11
  • Caso Eloá - 12/11
  • Shrek 1, Shrek 2 e Shrek Terceiro - 1/11
  • Nouvelle Vague - 14/11
  • Train Dreams - 21/11
  • Being Eddie - 16/11

