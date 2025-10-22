Crise? Netflix perde mais R$ 150 bilhões em um único dia

Netflix perdeu cerca de US$ 33 bilhões - Foto: Shutterstock

Um levantamento feito pelo Einar Rivero, da consultoria Elos Ayta, revelou que a Netflix perdeu cerca de US$ 33 bilhões (o equivalente a R$ 177,8 bilhões) em valor de mercado em um único dia, na terça-feira, 21. O balanço é referente ao terceiro trimestre deste ano.

A gigante do streaming era avaliado em US$ 527 bilhões (cerca de R$ 2,8 trilhões) por volta das 17 horas de terça-feira (pelo horário de Brasília), antes da divulgação dos resultados trimestrais. Depois que saiu o balanço, as ações da Netflix registraram forte desvalorização, e o valor de mercado da companhia recuou para US$ 494 bilhões (ou R$ 2,6 trilhões), às 19h40.

O balanço aponta que a empresa registrou um lucro líquido de US$ 2,5 bilhões (R$ 13 bilhões) no período entre julho e setembro de 2025. O resultado corresponde a um lucro diluído por ação de US$ 5,87 (R$ 31,60).

A estimativa do mercado era a de que o lucro líquido da Netflix fosse de pelo menos US$ 3 bilhões (R$ 16 bilhões), o que seria equivalente a um lucro diluído por ação de US$ 6,97 (R$ 37,60).

As projeções da Netflix para o último trimestre de 2025 são de uma receita de US$ 11,96 bilhões (R$ 64,4 bilhões). Os analistas esperam US$ 11,9 bilhões (US$ 64,1 bilhões).

Netflix rompe o silêncio

A Netflix divulgou um comunicado e atribuiu os resultados abaixo do esperado a uma disputa tributária envolvendo a companhia no Brasil. A empresa menciona o pagamento de uma modalidade de Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (Cide), que teria afetado os resultados do terceiro trimestre.

“Não esperamos que esse assunto tenha um impacto material sobre os resultados futuros”, disse a Netflix. “O impacto acumulado dessa despesa (aproximadamente 20% dela é relacionada ao ano de 2025 e o restante relacionado ao período 2022 a 2024) reduziu nossa margem operacional em mais de cinco pontos percentuais no terceiro trimestre”, completou a empresa no balanço.