‘VIZINHA PERFEITA’

A história real e cruel do documentário da Netflix que vai prender você

Caso que inspirou o documentário começou em 2023

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

21/10/2025 - 14:31 h
‘Vizinha Perfeita’ já está disponível na Netflix -

Novo documentário da Netflix que estreou entre os mais vistos da plataforma de streaming, ‘Vizinha Perfeita’ conta a história real de um assassinato chocante que ocorreu nos Estados Unidos após uma briga entre vizinhas.

O caso que inspirou a produção começou em 2023, na Flórida. Uma mulher de 60 anos chamada Susan Lorincz agrediu e proferiu xingamentos racistas contra o filho de Ajike Owens, uma de suas vizinhas. Na ocasião, ela teria jogado um patins no menino.

Lorincz era conhecida pela vizinhança por repetir a postura com outras crianças do bairro, inclusive mostrando armas para intimidar elas.

Mãe solteira de quatro filhos, Ajike Owens tinha 35 anos e ao ouvir o relato da agressão resolveu cobrar explicações de Lorincz. Ao bater na porta da vizinha, Owens tomou um tiro no peito que a matou instantaneamente.

O assassinato causou polêmica e reacendeu as discussões da lei Stand Your Ground, que permite o uso de violência em casos de defesa pessoal. Após o assassinato, a defesa de Lorincz alegou que ela teria agido em legítima defesa. A alegação foi negada, visto que a porta estaria trancada e a polícia já teria sido acionada.

Susan Lorincz foi condenada a 25 anos de prisão por homicídio culposo com arma de fogo, negligência e acusações de agressão.

‘Vizinha Perfeita’ viralizou pela forma de contar a história, com a perspectiva de câmeras policiais, gravações de emergência e câmeras de seguranças.

Assista ao trailer de ‘Vizinha Perfeita’:

documentário Netflix Vizinha Perfeita

x