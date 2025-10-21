A história real e cruel do documentário da Netflix que vai prender você

‘Vizinha Perfeita’ já está disponível na Netflix - Foto: Reprodução | YouTube

Novo documentário da Netflix que estreou entre os mais vistos da plataforma de streaming, ‘Vizinha Perfeita’ conta a história real de um assassinato chocante que ocorreu nos Estados Unidos após uma briga entre vizinhas.

O caso que inspirou a produção começou em 2023, na Flórida. Uma mulher de 60 anos chamada Susan Lorincz agrediu e proferiu xingamentos racistas contra o filho de Ajike Owens, uma de suas vizinhas. Na ocasião, ela teria jogado um patins no menino.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lorincz era conhecida pela vizinhança por repetir a postura com outras crianças do bairro, inclusive mostrando armas para intimidar elas.

Mãe solteira de quatro filhos, Ajike Owens tinha 35 anos e ao ouvir o relato da agressão resolveu cobrar explicações de Lorincz. Ao bater na porta da vizinha, Owens tomou um tiro no peito que a matou instantaneamente.

O assassinato causou polêmica e reacendeu as discussões da lei Stand Your Ground, que permite o uso de violência em casos de defesa pessoal. Após o assassinato, a defesa de Lorincz alegou que ela teria agido em legítima defesa. A alegação foi negada, visto que a porta estaria trancada e a polícia já teria sido acionada.

Susan Lorincz foi condenada a 25 anos de prisão por homicídio culposo com arma de fogo, negligência e acusações de agressão.

‘Vizinha Perfeita’ viralizou pela forma de contar a história, com a perspectiva de câmeras policiais, gravações de emergência e câmeras de seguranças.

Assista ao trailer de ‘Vizinha Perfeita’: