Vai pesar no bolso: HBO Max aumenta preços de todos os planos
Aumento nos preços foi anunciado pela empresa
Por Edvaldo Sales
Mais um gasto pode pesar no bolso de quem assina streamings. Isso porque a HBO Max anunciou que vai aumentar o preço de todos os seus planos de assinatura. Até o momento, não foi confirmado se todos os mercados serão afetados pela novidade.
Com as mudanças, o plano básico com anúncios irá de US$ 9,99 para US$ 10,00. Já o plano básico sem anúncios irá de US$ 16,99 para US$ 18,49. Por último, o plano premium irá de US$ 20,99 para US$ 22,99.
Os novos preços entram em vigor imediatamente para novas assinaturas, segundo o Deadline. Os assinantes mensais existentes serão notificados com 30 dias de antecedência sobre a renovação do plano, e os preços mais altos começarão a partir da próxima data de cobrança ou automaticamente após o dia 20 de novembro.
Assinantes pagantes
A Warner Bros. Discovery, empresa que comanda a HBO Max, divulgou, em 30 de junho, ter 125,7 milhões de assinantes pagantes em todos os seus serviços de streaming.
Essa estatística combinada inclui a HBO Max e os assinantes tradicionais da HBO, que têm acesso ao serviço de streaming. A empresa divulgará seus resultados financeiros do terceiro trimestre em 6 de novembro.
