CINEINSITE
VAI AUMENTAR

Vai pesar no bolso: HBO Max aumenta preços de todos os planos

Aumento nos preços foi anunciado pela empresa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

21/10/2025 - 12:21 h
HBO Max vai aumentar preço da assinatura
HBO Max vai aumentar preço da assinatura -

Mais um gasto pode pesar no bolso de quem assina streamings. Isso porque a HBO Max anunciou que vai aumentar o preço de todos os seus planos de assinatura. Até o momento, não foi confirmado se todos os mercados serão afetados pela novidade.

Com as mudanças, o plano básico com anúncios irá de US$ 9,99 para US$ 10,00. Já o plano básico sem anúncios irá de US$ 16,99 para US$ 18,49. Por último, o plano premium irá de US$ 20,99 para US$ 22,99.

Os novos preços entram em vigor imediatamente para novas assinaturas, segundo o Deadline. Os assinantes mensais existentes serão notificados com 30 dias de antecedência sobre a renovação do plano, e os preços mais altos começarão a partir da próxima data de cobrança ou automaticamente após o dia 20 de novembro.

Assinantes pagantes

A Warner Bros. Discovery, empresa que comanda a HBO Max, divulgou, em 30 de junho, ter 125,7 milhões de assinantes pagantes em todos os seus serviços de streaming.

Essa estatística combinada inclui a HBO Max e os assinantes tradicionais da HBO, que têm acesso ao serviço de streaming. A empresa divulgará seus resultados financeiros do terceiro trimestre em 6 de novembro.

x