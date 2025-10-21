Série de comédia que fez sucesso na Globo pode virar filme em breve

Com três temporadas, a série foi ao ar de 2007 e 2009 na Globo - Foto: Divulgação | TV Globo

O ator Miguel Falabella deixou os fãs de ‘Toma Lá, Dá Cá’, clássica sitcom da TV Globo dos anos 2000, animados. Durante o evento de estreia de ‘Três Graças’, nova novela das 21h da emissora, na noite desta segunda-feira, 20, ele comentou sobre a possibilidade de uma reunião do elenco do programa humorístico em uma obra cinematográfica.

“Eu estou querendo muito. Agora eu não estou com muito tempo, tenho que entregar uma sinopse, mas já estou com uma ideia boa na cabeça dessa reunião. Se sair, vai ser bom”, contou Miguel.

Além disso, Falabella falou sobre o processo criativo e o respeito que mantém pelos colegas e autores com quem trabalha. “A gente vai jogando ideias, algumas dão certo, outras não, mas é importante respeitar o autor. Eu gosto de ser respeitado pelos meus filhos, então a gente se comporta da maneira que quer que as pessoas se comportem com a gente”, completou.

Com três temporadas, a série foi ao ar de 2007 a 2009 na Globo. A sitcom foi importante na exposição das complexidades e contradições da sociedade, com relações atravessadas entre a produção imobiliária, a segregação social, a corrupção e o avanço das milícias.