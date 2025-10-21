Série famosa que foi fenômeno nos anos 2000 vai retornar em breve

Série foi um dos maiores fenômenos da televisão norte-americana dos anos 2000 - Foto: Divulgação

Um dos maiores fenômenos da televisão norte-americana dos anos 2000, a série ‘Prison Break’ ganhará um reboot. A nova série será lançada pelo Hulu, mas ainda não existe uma data de lançamento.

Segundo a Variety, a produção será ambientada no mesmo universo do seriado original, mas terá uma trama diferente. A história irá mostrar uma ex-soldado que virou agente penitenciária em uma das prisões mais perigosas dos Estados Unidos para provar que não mede esforços por quem ama.

O elenco robusto conta até o momento com Emily Browning como Cassidy, Drake Rodger como Tommy, Lukas Gage como Jackson, Clayton Cardenas como Michael/Ghost, JR Bourne como Junior, Georgie Flores como Andrea, e Myles Bullock como Darius/ “Red.”

Prison Break foi lançada em 2005 e conta a história de Michael (Wentworth Miller), que vai parar na prisão com uma única missão: ajudar seu irmão Lincoln (Dominic Purcell) a fugir do presídio após ser condenado à morte por um crime que não cometeu.

A série está disponível no Disney+.

Assista ao trailer de Prison Break: