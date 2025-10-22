Filme do cachorro caramelo da Netflix conquista marco global

‘Caramelo’ está disponível na Netflix - Foto: Divulgação

O filme ‘Caramelo’, da Netflix, se tornou um dos maiores sucessos da plataforma de streaming. O longa rompeu as fronteiras territoriais e vem fazendo cada vez mais sucesso também fora do Brasil.

Dirigido por Diego Freitas e em cartaz há apenas duas semanas na plataforma, Caramelo já está entre os quatro filmes mais assistidos no mundo (o primeiro, considerando apenas filmes de língua não-inglesa).

Além disso, a produção também se tornou o título brasileiro de maior alcance mundial na Netflix, entrando no Top 10 em 90 países – incluindo Canadá, França, Alemanha, México, Coreia do Sul e Japão – e já soma mais de 15 milhões de visualizações.

Qual a história de Caramelo?

O longa estrelado por Rafael Vitti e pelo cãozinho Amendoim conta a história de Pedro, um chef de cozinha que ganha a promoção dos sonhos no mesmo dia em que um cachorro abandonado invade sua vida e sua casa. Ao mesmo tempo em que ele conquista o que sempre sonhou profissionalmente, Pedro recebe um diagnóstico de câncer e precisará repensar as prioridades de sua vida.

Atenção! O texto contém spoilers a partir daqui.

O cachorro morre no final?

Para a felicidade do público, o cãozinho não morre no filme da Netflix. A história trata de sua grande amizade com Pedro e da diferença que o animal faz na vida do chef de cozinha, seja ensinando-o a enxergar a realidade com mais leveza ou sendo um grande amigo tanto para os bons momentos quanto para os mais difíceis.

Assista ao trailer de Caramelo: