Nem aipim, nem batata! Fruta baiana que todo mundo conhece vira purê gourmet
Veja a receita do purê queridinho de chefs, que substitui raízes tradicionais em pratos com peixes e frutos do mar
Por Iarla Queiroz
Se tem um ingrediente que prova como a culinária baiana é rica, criativa e cheia de possibilidades, é a banana-da-terra. Muito presente nas mesas do Nordeste, ela saiu da base dos pratos tradicionais e hoje aparece até em cardápios refinados.
Seu sabor equilibrado, sua textura encorpada e a capacidade de transformar qualquer acompanhamento simples em algo surpreendente — especialmente quando o assunto é peixe e frutos do mar.
Versátil e fácil de usar, a banana-da-terra rende um purê cremoso, aromático e cheio de personalidade, perfeito para quem quer variar o cardápio sem esforço. E o melhor: é uma opção nutritiva, acessível e que já faz parte da cultura alimentar de boa parte do país.
Como transformar banana-da-terra em um purê sofisticado
Mesmo muito comum no Nordeste, a banana-da-terra precisa passar por cozimento para revelar seu potencial — e é justamente isso que a torna ideal para purês mais firmes e saborosos.
A receita é simples, prática e só usa ingredientes que todo mundo tem em casa.
Ingredientes
- 3 bananas-da-terra bem maduras
- 1/2 copo de água
- 1 pitada de gengibre ralado ou em pó
- 1 caixa de creme de leite
- sal a gosto
Modo de preparo
- Aqueça uma panela e coloque as bananas-da-terra picadas. Junte o gengibre e uma pitada de sal, misturando bem.
- Em seguida, adicione a água e deixe cozinhar em fogo médio por aproximadamente cinco minutos, mexendo de vez em quando. O tempo pode variar conforme o ponto das bananas: quanto mais maduras, mais rápido o cozimento.
- Quando estiverem bem macias, amasse tudo com um garfo até formar um purê rústico.
- Com o fogo baixo, acrescente o creme de leite aos poucos, mexendo até ficar uniforme. Se preferir uma textura mais lisa, use um mixer de mão.
- Por fim, ajuste o sal e finalize como desejar: manteiga e pimenta-do-reino dão um toque especial.
