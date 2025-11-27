Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

Nem aipim, nem batata! Fruta baiana que todo mundo conhece vira purê gourmet

Veja a receita do purê queridinho de chefs, que substitui raízes tradicionais em pratos com peixes e frutos do mar

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

27/11/2025 - 15:11 h
Purê de banana-da-terra: prato rápido, fácil e cheio de sabor
Purê de banana-da-terra: prato rápido, fácil e cheio de sabor -

Se tem um ingrediente que prova como a culinária baiana é rica, criativa e cheia de possibilidades, é a banana-da-terra. Muito presente nas mesas do Nordeste, ela saiu da base dos pratos tradicionais e hoje aparece até em cardápios refinados.

Seu sabor equilibrado, sua textura encorpada e a capacidade de transformar qualquer acompanhamento simples em algo surpreendente — especialmente quando o assunto é peixe e frutos do mar.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Versátil e fácil de usar, a banana-da-terra rende um purê cremoso, aromático e cheio de personalidade, perfeito para quem quer variar o cardápio sem esforço. E o melhor: é uma opção nutritiva, acessível e que já faz parte da cultura alimentar de boa parte do país.

Como transformar banana-da-terra em um purê sofisticado

Mesmo muito comum no Nordeste, a banana-da-terra precisa passar por cozimento para revelar seu potencial — e é justamente isso que a torna ideal para purês mais firmes e saborosos.

Leia Também:

Saiba truque de chef para fazer o feijão durar muito mais na geladeira
Quinta é dia de cozido: cinco opções em Salvador que servem o prato
Bacalhau não é um peixe e quase ninguém sabe disso
O novo corte de carne barato e macio que vai ser sensação no churrasco

A receita é simples, prática e só usa ingredientes que todo mundo tem em casa.

Ingredientes

  • 3 bananas-da-terra bem maduras
  • 1/2 copo de água
  • 1 pitada de gengibre ralado ou em pó
  • 1 caixa de creme de leite
  • sal a gosto

Modo de preparo

  1. Aqueça uma panela e coloque as bananas-da-terra picadas. Junte o gengibre e uma pitada de sal, misturando bem.
  2. Em seguida, adicione a água e deixe cozinhar em fogo médio por aproximadamente cinco minutos, mexendo de vez em quando. O tempo pode variar conforme o ponto das bananas: quanto mais maduras, mais rápido o cozimento.
  3. Quando estiverem bem macias, amasse tudo com um garfo até formar um purê rústico.
  4. Com o fogo baixo, acrescente o creme de leite aos poucos, mexendo até ficar uniforme. Se preferir uma textura mais lisa, use um mixer de mão.
  5. Por fim, ajuste o sal e finalize como desejar: manteiga e pimenta-do-reino dão um toque especial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Receita com banana receita rápida Receita simples

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Purê de banana-da-terra: prato rápido, fácil e cheio de sabor
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Purê de banana-da-terra: prato rápido, fácil e cheio de sabor
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Purê de banana-da-terra: prato rápido, fácil e cheio de sabor
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Purê de banana-da-terra: prato rápido, fácil e cheio de sabor
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x