Nem aipim, nem batata! Fruta baiana que todo mundo conhece vira purê gourmet

Purê de banana-da-terra: prato rápido, fácil e cheio de sabor - Foto: Imagem gerada por I.A

Se tem um ingrediente que prova como a culinária baiana é rica, criativa e cheia de possibilidades, é a banana-da-terra. Muito presente nas mesas do Nordeste, ela saiu da base dos pratos tradicionais e hoje aparece até em cardápios refinados.

Seu sabor equilibrado, sua textura encorpada e a capacidade de transformar qualquer acompanhamento simples em algo surpreendente — especialmente quando o assunto é peixe e frutos do mar.

Versátil e fácil de usar, a banana-da-terra rende um purê cremoso, aromático e cheio de personalidade, perfeito para quem quer variar o cardápio sem esforço. E o melhor: é uma opção nutritiva, acessível e que já faz parte da cultura alimentar de boa parte do país.

Como transformar banana-da-terra em um purê sofisticado

Mesmo muito comum no Nordeste, a banana-da-terra precisa passar por cozimento para revelar seu potencial — e é justamente isso que a torna ideal para purês mais firmes e saborosos.

A receita é simples, prática e só usa ingredientes que todo mundo tem em casa.



Ingredientes

3 bananas-da-terra bem maduras

1/2 copo de água

1 pitada de gengibre ralado ou em pó

1 caixa de creme de leite

sal a gosto

Modo de preparo