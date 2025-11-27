Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOCÊ SABIA?

Bacalhau não é um peixe e quase ninguém sabe disso

Confusão em relação ao termo bacalhau é muito comum

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/11/2025 - 10:15 h
Confusão em relação ao termo bacalhau é muito comum
Confusão em relação ao termo bacalhau é muito comum -

Do bolinho ao forno com legumes, do desfiado às postas, o bacalhau aparece em receitas do mundo inteiro. Mas pouca gente sabe que, por trás de tantos pratos, não existe um único peixe — e sim várias espécies diferentes que recebem o mesmo nome.

Segundo a bióloga e doutoranda em Oceanografia pelo Instituto Oceanográfico da USP, Amanda Alves Gomes, o “bacalhau não é especificamente um peixe, mas sim o nome comum dado a várias espécies do gênero Gadus, além de peixes de outros grupos, principalmente quando salgados”.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A profissional também explicou que outro erro comum é achar que ‘bacalhau’ é o nome que se dá ao modo de preparo do peixe. “O nome correto desse processo é salga”, explicou ao g1. “O que acontece é que o ‘bacalhau salgado’ ficou muito popular, desde a metade do século XX, então, hoje em dia, praticamente qualquer peixe preparado com a técnica de salga acaba sendo chamado de bacalhau”, detalhou.

Leia Também:

O novo corte de carne barato e macio que vai ser sensação no churrasco
Aprenda fazer panqueca doce de cenoura: simples, rápida e viciante
Sem farinha e sem leite: bolo de limão é feito rápido e tem gosto de infância

Os ‘bacalhaus’ têm características em comum e são encontrados nas águas frias e profundas do Hemisfério Norte e nos oceanos Atlântico e Pacífico. Eles possuem coloração castanha e se alimentam de outros peixes, além de crustáceos e moluscos.

Além disso, vivem em cardumes e medem, em média, um metro de comprimento, com exceção do bacalhau-do-Atlântico (Gadus morhua), que é o maior exemplar, podendo ultrapassar 1,50 metros e pesar até 50 quilos.

Além do bacalhau-do-Atlântico ou bacalhau-da-Noruega (Gadus morhua), outras duas espécies do gênero Gadus são comumente conhecidas como ‘bacalhau’: o bacalhau-do-Pacífico (Gadus-macrocephalus) e o bacalhau-da-Groenlândia (Gadus ogac).

A bióloga Amanda Alves Gomes explicou ainda que existem ainda outras espécies de Gadiformes que são comercializadas como ‘bacalhau-brasileiro’. Elas também são conhecidas pelo nome de ‘abrótea’ e pertencem ao gênero Urophycis.

Do mar e dos rios

Não são apenas peixes do mar que recebem o apelido de bacalhau, o pirarucu (Arapaima gigas), gigante das águas doces a Amazônia, quando comercializado em salga, é chamado de bacalhau-da-Amazônia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bacalhau peixe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Confusão em relação ao termo bacalhau é muito comum
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Confusão em relação ao termo bacalhau é muito comum
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Confusão em relação ao termo bacalhau é muito comum
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Confusão em relação ao termo bacalhau é muito comum
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x