Bacalhau não é um peixe e quase ninguém sabe disso

Do bolinho ao forno com legumes, do desfiado às postas, o bacalhau aparece em receitas do mundo inteiro. Mas pouca gente sabe que, por trás de tantos pratos, não existe um único peixe — e sim várias espécies diferentes que recebem o mesmo nome.

Segundo a bióloga e doutoranda em Oceanografia pelo Instituto Oceanográfico da USP, Amanda Alves Gomes, o “bacalhau não é especificamente um peixe, mas sim o nome comum dado a várias espécies do gênero Gadus, além de peixes de outros grupos, principalmente quando salgados”.

A profissional também explicou que outro erro comum é achar que ‘bacalhau’ é o nome que se dá ao modo de preparo do peixe. “O nome correto desse processo é salga”, explicou ao g1. “O que acontece é que o ‘bacalhau salgado’ ficou muito popular, desde a metade do século XX, então, hoje em dia, praticamente qualquer peixe preparado com a técnica de salga acaba sendo chamado de bacalhau”, detalhou.

Os ‘bacalhaus’ têm características em comum e são encontrados nas águas frias e profundas do Hemisfério Norte e nos oceanos Atlântico e Pacífico. Eles possuem coloração castanha e se alimentam de outros peixes, além de crustáceos e moluscos.

Além disso, vivem em cardumes e medem, em média, um metro de comprimento, com exceção do bacalhau-do-Atlântico (Gadus morhua), que é o maior exemplar, podendo ultrapassar 1,50 metros e pesar até 50 quilos.

Além do bacalhau-do-Atlântico ou bacalhau-da-Noruega (Gadus morhua), outras duas espécies do gênero Gadus são comumente conhecidas como ‘bacalhau’: o bacalhau-do-Pacífico (Gadus-macrocephalus) e o bacalhau-da-Groenlândia (Gadus ogac).

A bióloga Amanda Alves Gomes explicou ainda que existem ainda outras espécies de Gadiformes que são comercializadas como ‘bacalhau-brasileiro’. Elas também são conhecidas pelo nome de ‘abrótea’ e pertencem ao gênero Urophycis.

Do mar e dos rios

Não são apenas peixes do mar que recebem o apelido de bacalhau, o pirarucu (Arapaima gigas), gigante das águas doces a Amazônia, quando comercializado em salga, é chamado de bacalhau-da-Amazônia.