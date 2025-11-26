O novo corte de carne barato e macio que vai ser sensação no churrasco

Corte é pouco conhecido do público geral - Foto: Divulgação

A procura por cortes de carne que entreguem sabor, praticidade e rapidez na grelha cresce durante o verão. Entre as novidades que começam a ganhar espaço e surgir nas conversas de churrasqueiros, o centro da fraldinha surge como forte candidato a estrela da estação.

Pouco conhecido do público em geral, o corte é extraído da parte mais uniforme da fraldinha tradicional. Essa característica garante um cozimento mais previsível e homogêneo, o que facilita a vida até de quem não tem tanta intimidade com a churrasqueira. Com fibras curtas e textura naturalmente macia, o centro da fraldinha pode ser selado em fogo alto e servido em bifes ou tiras finas, mantendo suculência e sabor.

Versatilidade na grelha

Uma das principais vantagens do corte é sua boa resposta a marinadas simples. Uma combinação de limão, ervas frescas ou temperos básicos já é suficiente para realçar o sabor da carne, sem mascarar suas características naturais.

A espessura uniforme e a anatomia favorável também reduzem o tempo de preparo, permitindo que a carne fique pronta em poucos minutos — ideal para churrascos mais dinâmicos, sem longas horas diante do fogo.

Nutritivo e com preço atrativo

Além do desempenho na grelha, o centro da fraldinha também chama atenção pelo valor nutricional. O corte costuma ser mais econômico do que opções tradicionais do churrasco e ainda oferece proteínas de alta qualidade, além de nutrientes como ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Por ser relativamente magro em comparação a outros cortes bovinos, agrada quem busca equilibrar sabor e alimentação saudável.

Com preço acessível, preparo descomplicado e experiência sensorial à altura de cortes mais nobres, o centro da fraldinha tem tudo para conquistar espaço fixo no cardápio dos brasileiros neste verão. Uma aposta certeira para quem quer variar o churrasco sem abrir mão da maciez e da praticidade.