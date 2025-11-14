Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPEONATO

Esqueça picanha: nova carne para churrasco conquista o topo e viraliza

Campeonato de carnes elegeu novo corte que desbancou a picanha

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/11/2025 - 10:45 h
Campeonato de carnes elegeu novo corte que desbancou a picanha
Campeonato de carnes elegeu novo corte que desbancou a picanha -

Um tradicional corte argentino surpreendeu o mundo da gastronomia e do churrasco. No primeiro Campeonato Mundial de Carnes, realizado em Buenos Aires, o bife ancho produzido pela La Negra Agropecuaria, da marca Urien Loza, foi escolhido o melhor corte de carne bovina do planeta, desbancando inclusive a picanha, queridinha dos churrasqueiros brasileiros.

A avaliação ficou a cargo de um júri internacional formado por chefs, sommeliers de carne e consumidores especialmente treinados. Os organizadores apontaram que o corte se destacou por três atributos principais: maciez, alto marmoreio e sabor profundo — qualidades que o levaram a superar cortes tradicionais frequentemente associados ao churrasco, como a própria picanha. O desempenho foi tão impressionante que o bife ancho ainda recebeu uma menção especial pela excelência sensorial.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Pãozinho de 1 minuto: receita sem farinha de trigo é muito simples
O bolo mais rápido do mundo: cremoso, sem forno e pronto em minutos
Simples e gostoso: aprenda fazer o bolo de pão de queijo perfeito

O que é o bife ancho?

Muito apreciado na Argentina e cada vez mais presente nos churrascos brasileiros, o bife ancho é um corte nobre retirado da parte dianteira do contrafilé, conhecido no Brasil como filé de costela. Sua principal característica é o marmoreio elevado, gordura infiltrada entre as fibras da carne que derrete durante o preparo, garantindo textura extremamente suculenta e sabor marcante — atributos que o tornam um rival à altura da tradicional picanha nas grelhas.

Como foi escolhida a melhor carne do mundo

O campeonato reuniu participantes de oito países — entre eles Brasil, Irlanda, Espanha e Reino Unido — e contou com o apoio técnico do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA), responsável por análises detalhadas de qualidade. As amostras passaram por etapas que avaliaram critérios visuais e sensoriais, como textura, aroma, cor, marmoreio e experiência em boca.

O objetivo da competição era simples e desafiador: identificar a carne bovina mais saborosa do mundo. Ao final das provas, o bife ancho argentino se destacou como o grande vencedor, reforçando a força da tradição do país no universo das carnes premium — e abrindo espaço para novas discussões entre os amantes de churrasco sobre qual corte realmente merece o trono que sempre pareceu pertencer à picanha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bife Ancho picanha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Campeonato de carnes elegeu novo corte que desbancou a picanha
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Campeonato de carnes elegeu novo corte que desbancou a picanha
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Campeonato de carnes elegeu novo corte que desbancou a picanha
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Campeonato de carnes elegeu novo corte que desbancou a picanha
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x