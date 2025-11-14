CAMPEONATO
Esqueça picanha: nova carne para churrasco conquista o topo e viraliza
Campeonato de carnes elegeu novo corte que desbancou a picanha
Por Edvaldo Sales
Um tradicional corte argentino surpreendeu o mundo da gastronomia e do churrasco. No primeiro Campeonato Mundial de Carnes, realizado em Buenos Aires, o bife ancho produzido pela La Negra Agropecuaria, da marca Urien Loza, foi escolhido o melhor corte de carne bovina do planeta, desbancando inclusive a picanha, queridinha dos churrasqueiros brasileiros.
A avaliação ficou a cargo de um júri internacional formado por chefs, sommeliers de carne e consumidores especialmente treinados. Os organizadores apontaram que o corte se destacou por três atributos principais: maciez, alto marmoreio e sabor profundo — qualidades que o levaram a superar cortes tradicionais frequentemente associados ao churrasco, como a própria picanha. O desempenho foi tão impressionante que o bife ancho ainda recebeu uma menção especial pela excelência sensorial.
O que é o bife ancho?
Muito apreciado na Argentina e cada vez mais presente nos churrascos brasileiros, o bife ancho é um corte nobre retirado da parte dianteira do contrafilé, conhecido no Brasil como filé de costela. Sua principal característica é o marmoreio elevado, gordura infiltrada entre as fibras da carne que derrete durante o preparo, garantindo textura extremamente suculenta e sabor marcante — atributos que o tornam um rival à altura da tradicional picanha nas grelhas.
Como foi escolhida a melhor carne do mundo
O campeonato reuniu participantes de oito países — entre eles Brasil, Irlanda, Espanha e Reino Unido — e contou com o apoio técnico do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA), responsável por análises detalhadas de qualidade. As amostras passaram por etapas que avaliaram critérios visuais e sensoriais, como textura, aroma, cor, marmoreio e experiência em boca.
O objetivo da competição era simples e desafiador: identificar a carne bovina mais saborosa do mundo. Ao final das provas, o bife ancho argentino se destacou como o grande vencedor, reforçando a força da tradição do país no universo das carnes premium — e abrindo espaço para novas discussões entre os amantes de churrasco sobre qual corte realmente merece o trono que sempre pareceu pertencer à picanha.
