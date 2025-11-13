Simples e gostoso: aprenda fazer o bolo de pão de queijo perfeito

Bolo de pão de queijo - Foto: Reprodução

Com textura crocante por fora e um interior macio e cheio de sabor, o bolo de pão de queijo conquista à primeira mordida. Ideal para o café da tarde, ele traz o melhor da culinária mineira em uma receita simples e irresistível.

Feito com polvilho e queijos que garantem aquele sabor inconfundível, o preparo é rápido e prático, perfeito para quem quer uma opção diferente sem complicação. Servido ainda quentinho, acompanhado de um café recém-passado, o bolo pão de queijo transforma qualquer lanche em um momento especial.

Como preparar:

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite (240 ml)

1 xícara de chá de óleo (240 ml)

3 xícaras de chá de polvilho doce (450 gramas)

150 gramas de queijo ralado

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar a forma

Modo de preparo

1. Quebre os ovos em uma tigela grande e bata levemente com um batedor de arame ou garfo;

2. Acrescente o leite, o óleo e o polvilho doce aos poucos, mexendo delicadamente até formar uma massa lisa e homogênea;

3. Depois, junte o queijo ralado, misture e adicione a pitada de sal;

4. Acrescente o fermento químico e mexa delicadamente, apenas até incorporar;

5. Unte uma forma com óleo e despeje a massa, espalhando de forma uniforme;

6. Leve ao forno preaquecido a 180°C e asse até dourar por cima, aproximadamente 35 minutos;

7. Retire do forno, deixe amornar e sirva acompanhado de café ou chá.