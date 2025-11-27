Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

'Psicose' na vida real? Homem tenta sacar pensão com mãe mumificada

Esquema desmorou quando o documento de identidade da mãe expirou e precisava de renovação presencial.

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

27/11/2025 - 18:44 h
O corpo da idosa foi localizado no armário da lavanderia
O corpo da idosa foi localizado no armário da lavanderia

Se o caso do 'Tio Paulo' no Brasil chocou o mundo, uma história bizarra vinda da Itália eleva o nível da bizarrice criminal. Um homem de 57 anos, ex-enfermeiro e desempregado, está sendo acusado de manter o corpo de sua mãe mumificado em casa por anos, tudo para continuar recebendo a pensão da idosa.

A situação, que parece ter saído de um roteiro de filme de terror como Psicose (1960), foi descoberta na cidade de Borgo Vigilio.

O esquema fraudulento desmoronou quando o documento de identidade da mãe, Graziella Dall’Oglio, falecida em 2022 aos 82 anos, expirou e precisava de renovação presencial.

Determinado a manter o fluxo de dinheiro, o homem arquitetou um plano ousado:

O disfarce: O filho se maquiou, vestiu as roupas da mãe e colocou uma peruca para tentar enganar as autoridades locais.

O flagrante: A farsa começou a ruir quando o agente responsável pelo atendimento notou pelos escuros na nuca, nas mãos e no queixo da suposta idosa, levantando sérias suspeitas.

O atendente acionou a polícia, que revisou as câmeras de vigilância. As imagens confirmaram o cúmulo da audácia: a "idosa" havia chegado dirigindo, mesmo não possuindo carteira de habilitação válida.

O corpo no armário

Com a quebra da fachada, os policiais se dirigiram à residência de Graziella Dall’Oglio. O que encontraram transformou o caso de fraude em crime hediondo.

O corpo da idosa foi localizado no armário da lavanderia, mumificado e envolto em sacos de dormir. As autoridades italianas confirmaram que o homem não havia comunicado o falecimento da mãe, mantendo o corpo oculto para continuar sacando a aposentadoria da falecida por, pelo menos, três anos.

Uma autópsia foi solicitada para determinar a causa da morte da Sra. Dall’Oglio, um passo crucial para entender a cronologia do crime.

Acusações graves: fraude, falsa Identidade e ocultação

O ex-enfermeiro desempregado está sendo acusado de uma série de crimes graves que envolvem a tentativa de enganar o Estado italiano.

Entre as acusações formais estão:

  • Ocultação de Cadáver
  • Fraude contra o Estado (pelo recebimento indevido da pensão)
  • Falsa Identidade
  • Falsificação de Documento Público

O caso ressalta a importância da fiscalização rigorosa em sistemas de pensão e documentos, e promete gerar debates sobre os limites da sanidade em casos de dependência financeira extrema. O desenrolar dessa história chocante está sendo acompanhado de perto pela mídia internacional.

